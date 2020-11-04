В Самаре загорелся мусор в недостроенном здании

В среду, 4 ноября, в Самаре загорелось недостроенное здание.
По данным областного ГУ МЧС, около 15:43 загорелся мусор на 10 кв. м внутри строящегося здания напротив дома № 160 по ул. Черемшанской.
Пожар ликвидировали в 15:59.
Пострадавших нет.
В среду, 4 ноября, в Самаре загорелось недостроенное здание.
По данным областного ГУ МЧС, около 15:43 загорелся мусор на 10 кв. м внутри строящегося здания напротив дома № 160 по ул. Черемшанской.
Пожар ликвидировали в 15:59.
Пострадавших нет.
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