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Пожары Происшествия

В Самаре загорелся мусор в недостроенном здании

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 ноября, в Самаре загорелось недостроенное здание.

По данным областного ГУ МЧС, около 15:43 загорелся мусор на 10 кв. м внутри строящегося здания напротив дома № 160 по ул. Черемшанской.

Пожар ликвидировали в 15:59.

Пострадавших нет.

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