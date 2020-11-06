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Туризм Общество

"В Новый год на двухэтажном поезде" за 999 рублей

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сэкономить на поездках в период долгих зимних выходных.

Новогодние каникулы для многих из нас — дополнительный отпуск, возможность посетить родных и друзей в других городах. Планировать такие поездки заранее — выгодно. ОАО "РЖД" совместно с АО "ФПК" предлагает самарцам сэкономить с акцией "В Новый год на двухэтажном поезде". Уже сейчас действует специальный тариф от 999 рублей на проезд на верхних местах вагонов купе двухэтажных поездов. Чтобы принять участие в акции, нужно купить билет до 17 ноября текущего года с отправлением поезда в период с 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

При оформлении билетов в купейные вагоны двухэтажных поездов для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений от 10 лет и старше пассажир имеет право выбрать оптимальный тариф. Специальный тариф применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО "ФПК". Не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

Стоит отметить, что в поездах соблюдаются все требования безопасности, введенные Роспотребнадзором в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

Ознакомиться с полным перечнем поездов, участвующих в акции, а также получить подробную информацию по условиям ее проведения, можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" — "Акции (специальные тарифы)". Количество мест по специальным тарифам ограничено.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

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