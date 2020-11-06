Екатерина Лехина выступит с оркестром самарской филармонии

В субботу, 14 ноября, в 18:30, в самарской филармонии в рамках абонемента "Вечера с большим оркестром" состоится концерт обладателницы Грэмми 2010 Екатерины Лехиной (сопрано) и Академического симфонического оркестра Самарской филармонии.

Екатерина Лехина окончила Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова, потом продолжила свое образование в Академии хорового искусства в Москве. В 2011 г. певица получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая оперная запись" за исполнение главной роли в опере финского композитора Кайи Саариахо "Любовь издалека".

Программа: увертюры и арии из опер Ш. Гуно, В. Беллини, Дж. Верди, Н. А. Римского-Корсакова, И. Штрауса, Л. Бернстайна.