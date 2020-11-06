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ТЭК Экономика и бизнес

На третьем агрегате карбамида ТОАЗа устанавливают технологическое оборудование

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ.ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ТОАЗ" продолжает реализацию одного из ключевых инвестиционных проектов в химической индустрии страны — строительство третьего агрегата по производству карбамида. На днях завершился важный этап проекта — монтаж колонн дистилляции и гидролизёра высотой 32 м и весом более 35 т каждая, сообщает предприятие.

"Конструкции, изготовленные на предприятии "Азотреммаш" и сравнимые по высоте с десятиэтажным домом, расположены всего в нескольких метрах друг от друга, поэтому при их монтаже от инженерных бригад требовались филигранная точность и мастерство. Приготовления к операции заняли целую неделю: была расчищена и укреплена площадка под краны, намечены подъездные пути для трала, который доставил на место колонны", - указывается в сообщении.   

Также отмечается, что особое внимание при монтаже массивного оборудования было уделено вопросам безопасности. Машинисты кранов действовали с максимальной синхронностью, поскольку при одновременной установке сразу двух колонн гораздо больше требований и нюансов. Краны работали примерно на 80% от максимальной мощности, чтобы иметь гарантированный запас прочности. Траверсы, при помощи которых поднимали оборудование, фундамент и все крепежи были рассчитаны на вес, значительно больший чем у колонн.

Предварительно аппараты были установлены на металлические выверочные подкладки, позволяющие регулировать наклон конструкций. Перекос в один миллиметр в основании может дать на высоте 32 метров отклонение на 5-6 сантиметров, что недопустимо. Поэтому колонны окончательно закрепят, когда геодезисты удостоверятся в идеальной вертикальности.

До конца 2020 года на площадке будущего третьего агрегата по производству карбамида планируется смонтировать дымовую трубу, экономайзер и другие технологические аппараты. Финальным аккордом в 2020 г. станет монтаж реактора высотой 45 м и весом 300 тонн.

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