В Самарской области два предприятия третий год судятся за подъездные пути в промзоне Тольятти

Судебная тяжба между НПП "Полипластик" и ЗАО "Лада-Флект" идет с 2018 года. Оба предприятия играют заметную роль в работе АВТОВАЗа. Между производственниками разгорелся земельный спор: "Лада-Флект" для строительства газопровода на своем участке перекрыла дорогу общего пользования, построив объездной путь и существенно ухудшив логистику соседа. "Полипластик" выиграл предыдущие суды, очередной назначен на 24 ноября.

В 2009 году в промзоне Тольятти по адресу улица Вокзальная, 108 был сформирован земельный участок площадью 19,5 тыс. кв. метров. Здесь разместилась производственная площадка НПП "Полипластик" по выпуску композиционных сырьевых пластмасс. Компания обеспечивает работой 137 человек, входит в список системообразующих предприятий региона и платит в областной бюджет десятки миллионов рублей налогов.

Осенью 2017 года по соседству с "Полипластиком" (на улице Вокзальной, 110/4) появился новый земельный участок "Лада-Флект". Компания получила в аренду от администрации Тольятти сформированный участок площадью более 8,7 тыс. кв. метров и видом разрешенного использования "железнодорожный транспорт". "Лада-Флект" производит вентиляторы, обеспечивает работой порядка 150 человек и тоже платит в бюджет миллионные налоги.

В 2018 году "Лада-Флект" получила в аренду сроком на пять лет еще один участок (на улице Вокзальной, 110 Б) площадью 1,5 тыс. кв. метров для строительства подземного газопровода. Как сообщили в НПП "Полипластик", оба участка были сформированы так, что в их границы оказалась включена дорога общего пользования — единственный на тот момент проезд к территории "Полипластика".

В феврале 2018 года, после уведомлений от "Лада-Флект" (в сентябре и октябре 2017 года) о том, что дорога будет перекрыта в связи со строительством газопровода, "Полипластик" обратился в суд. Заседания продолжались больше двух лет.

Суды — арбитражный, апелляционный, кассационный — установили, что включение в состав арендованных "Ладой-Флект" земельных участков дороги, которая является единственным проездом к территории "Полипластика", противоречит нормам закона. Решениями судов "Лада-Флект" обязали вернуть участки в муниципальную собственность.

По мнению руководства "Полипластика", логичным было бы провести новое формирование земельных участков, исключив из них дорогу и заключить новые договоры.

В 2020 году "Лада-Флект" заключила с городом еще один договор аренды земельного участка (который образовался путем разделения на два "большого" участка, фигурировшего в первых судах) и проложила к территории "Полипластика" новую объездную дорогу из бетонных плит. Ее длина — около 750 метров, ширина около 2 метров. Старый путь в промзоне формально потерял безальтернативный статус и был перекрыт.

Теперь сотрудники, поставщики, покупатели продукции "Полипластика" добираются до него в объезд. Представители компании утверждают, что она пролегла по частным территориям и в любой момент может быть изъята из логистической цепочки предприятия. Кроме того, пользоваться новой дорогой неудобно — на узкой, извилистой бетонке два легковых автомобиля разъезжаются легко, две фуры — не помещаются.

"Полипластик" снова обратился в суд, предварительное заседание назначено на 24 ноября. В компании считают, что и в этот раз смогут доказать свою правоту.