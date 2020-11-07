В Самаре выступил ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета

В пятницу, 6 ноября, в самарской филармонии выступил камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста Советского Союза Юрия Башмета.

Прозвучали инструментальные сочинения Эдварда Грига, Петра Чайковского и современного композитора Кузьмы Бодрова. Зрителем концерта стал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Концерт прошел в рамках Десятой детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронатом маэстро Юрия Башмета. Академия — образовательный проект для юных музыкантов, который дает возможность раскрыть талант молодым дарованиям, а также перенять знания и опыт у ведущих российских и мировых артистов в рамках мастер-классов, уроков и лекций. За 10 лет работы академии обучение в ней прошли более 800 одаренных детей из России и стран постсоветского пространства. Сейчас многие "выпускники" академии поступили в ведущие творческие вузы и проявили себя на международных конкурсах.

"Юрий Абрамович, я хочу вас искренне поблагодарить, потому что детская музыкальная академия, которой мы отмечаем небольшой, но очень достойный юбилей — 10 лет, существует благодаря вам. Уже подросли музыканты, которые когда-то малышами пришли к вам и получили уроки мастерства, уроки большого мастера, маэстро. Я хочу вас искренне за это поблагодарить, — обратился Дмитрий Азаров к Юрию Башмету. — Сейчас мы реализуем национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и одна из их главных задач — это самореализация каждого человека, каждого ребенка. Вы эту задачу начали выполнять гораздо раньше".

Также глава региона поблагодарил маэстро за активное участие в рабочей группе Госсовета по культуре, которую возглавляет Дмитрий Азаров. "На заседаниях мы обсуждаем разные темы, и экспертное мнение Юрия Абрамовича очень часто оказывается определяющим".

В 2020 г. помимо Юрия Башмета среди педагогов — флейтист из Великобритании Гаррет МакЛернон, заслуженный артист России Дмитрий Воронцов, знаменитая скрипачка Анна Соколова, выдающийся виолончелист Евгений Румянцев и многие другие. Мастер-классы наставников проекта проходят с 5 по ‪9 ноября‬ в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти на площадках самарской филармонии, тольяттинской Детской музыкальной школы № 4 и новокуйбышевской Детской школы искусств "Вдохновение". При этом из-за непростой эпидемиологической обстановки Академия проводится в новом формате: чтобы обезопасить здоровье юных музыкантов и их наставников, сокращено число тех, кто участвует в мастер-классах очно, но при этом все уроки транслируют онлайн.

"Именно на Самарской земле впервые в моей жизни появилась школа моего имени. Тут же я обнаружил потрясающий уровень воспитания молодых музыкантов. Я помню, что удивился, когда впервые услышал, что дети тут играют на уровне примерно 2-3 курса московской консерватории", — отметил Юрий Башмет.

Еще одна новинка десятой академии — расширение спектра занятий: к струнным и деревянным духовым инструментам добавились труба, валторна, баян и балалайка.