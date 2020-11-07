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Хоккей Спорт

Тольяттинская "Лада" проиграла "Дизелю" - 2:4

ПЕНЗА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 ноября, хоккеисты тольяттинской "Лады" в Пензе на "Дизель-Арене" сыграли с местным "Дизелем".

Матч закончился поражением "Лады" — 2:4.

13 ноября тольяттинцы встретятся дома с "Бураном".

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