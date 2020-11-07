Тольяттинская "Лада" проиграла "Дизелю" - 2:4

В субботу, 7 ноября, хоккеисты тольяттинской "Лады" в Пензе на "Дизель-Арене" сыграли с местным "Дизелем".
Матч закончился поражением "Лады" — 2:4.
13 ноября тольяттинцы встретятся дома с "Бураном".
В субботу, 7 ноября, хоккеисты тольяттинской "Лады" в Пензе на "Дизель-Арене" сыграли с местным "Дизелем".
Матч закончился поражением "Лады" — 2:4.
13 ноября тольяттинцы встретятся дома с "Бураном".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.