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ДТП Происшествия

В Красноярском районе два человека погибли и один пострадал в ДТП

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 ноября, в Красноярском районе в 23:00 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 с госномером Республики Татарстан (регион 116) на трассе "Кинель-Черкассы-Урал-Александровка-Хилково" спровоцировал смертельное ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, между 36 и 37 км трассы он не выбрал безопасную скорость и, нарушив правило расположения транспортного средства на проезжей части, столкнулся со встречным грузовиком Daf XF с полуприцепом под управлением 50-летнего водителя, который перевозил техническую воду. 

В результате удара на месте происшествия до приезда "скорой" скончался 19-летний пассажир легковушки, а ее водитель был доставлен в лечебное учреждение, где тоже скончался. Еще в этом ДТП пострадал 21-летний пассажир ВАЗ-2110, которого госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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