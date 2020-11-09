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Образование Общество

Распределение мест в самарских детсадах состоится 12 ноября

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 ноября, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах.

Родителям рекомендовано до 11 ноября проверить данные, указанные в заявлении. 

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" для внесения в заявление необходимых изменений.

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений Самары. Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

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