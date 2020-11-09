Предприятия региона получают поддержку от правительства области

В Самарской губернии завершается формирование бюджета на будущий год. В понедельник, 10 ноября, главный финансовый документ будет обсуждаться на расширенном заседании областного правительства.

Эта работа была сопряжена с трудностями, которые многие эксперты назвали беспрецедентными для всего мира и куда более глубокими, чем в кризисные для страны 2008-й и 2015-й годы. Пандемия привела к значительному падению доходов региональной казны, что грозит срывом планов.

По мнению специалистов, ключевую роль в стабилизации ситуации сыграли действия управленческой команды губернии. Принятые региональные меры и помощь федеральной казны позволили, в том числе, сохранить стабильную работу крупных промышленных производств. В результате в сложный период ряд предприятий Самарской области смогли не только сохранить свои показатели, но и улучшить.

В частности, "КуйбышевАзот" за 9 месяцев потратил более 4,5 млрд руб. на развитие. "Безусловно, поддержка со стороны властей, со стороны регионального штаба и лично главы региона на сегодняшний день обеспечивает успешную реализацию всех этих проектов. И мы с полной уверенностью смотрим на дальнейшее взаимодействие для развития новых проектов, как на благо Самарской области, так и всей Российской Федерации в целом", — отметил генеральный директор "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

Благодаря поддержке руководства региона стабильно работают предприятия ракетно-космической отрасли и даже увеличивают объемы производства. "Мы прирастаем в объемах производства. Нам требуется все больше и больше высококвалифицированных рабочих кадров. Мы в течение этого года провели две ярмарки вакансий. У нас открыто более 400 вакансий. В первую очередь для высококвалифицированного персонала, но и принимаем учеников. Потому что объем производства на Кузнецове продолжает расти", — считает заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО "Кузнецов" Алексей Соболев.

Отметим, что, несмотря на тяжелые условия для предпринимательства, на территории Тольятти подходит к завершению строительство одного из самых крупных предприятий по производству нитриловых перчаток. Ожидается, что после запуска оно составит конкуренцию иностранным компаниям. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы, открытие завода планируется к концу этого года.

"В этот сложный период для всего человечества наш инвестиционный проект развивался, продолжалось строительство, не останавливаясь ни на один день, в чем большая заслуга и помощь от правительства региона и, в частности, Особой экономической зоны", — отметил руководитель инвестиционного проекта завода медицинских изделий Константин Кияткин.

Эксперты отмечают, что, несмотря на все сложности и небывалый кризис, правительство Самарской области, со своей стороны, оказывает все необходимые меры поддержки, чтобы предприятия работали стабильно и сохраняли рабочие места.