Не стало заслуженной артистки Самарской области Любови Долгих

Ушла из жизни актриса СамАрта заслуженная артистка Самарской области Любовь Долгих.
В мае Любови Ивановне исполнилось бы 75 лет. Из них почти 50 она служила в Самарском театре юного зрителя.
Любовь Долгих окончила Иркутское театральное училище и первым ее театром был Алтайский ТЮЗ. Она играла Женьку Комелькову в спектакле "А зори здесь тихие…", Ларису в "Бесприданнице", Липочку в постановке "Свои люди — сочтемся", храброго мальчишку Фелека в спектакле "Король Матиуш Первый". Настоящим домом для нее стала Самара и СамАрт: более ста значительных ролей и сценических образов.
Множество ролей сыграла Любовь Ивановна в постановках Куйбышевского/Самарского ТЮЗа, адресованных детям: Мальчиш-Кибальчиш в "Сказе о Мальчише-Кибальчише", Гиго в "Похождениях храброго Кикилы", Коза в спектакле "Кошкин дом", Пеппи в "Пеппи Длинныйчулок", Мать Волчица в "Маугли", Черепаха Тортила в "Приключениях Буратино в Стране дураков" и другие. Обаятельные и заразительные роли.
Шекспир, Чехов, Гоголь, Островский, Гибсон, Брэдбери, Брехт — в биографии ролей и спектаклей Любови Долгих почти весь мировой репертуар. Навсегда запомнилась зрителям особенная роль актрисы — Голда в "Поминальной молитве" Андрея Дрознина. Сыгранная Долгих темпераментно и ярко, ее Голда была исполнена недюжинной внутренней силы и глубины. Одной из последних ролей, о которых мечтают актрисы, которые особо отмечают критики и зрители, стала для Любови Долгих работа в спектакле Дениса Хусниярова "Воскресение". Линия Тетки Масловой, сыгранная Любовью Ивановной, и ее монолог придавал философичность, объем истории, обнажая боль и безысходность.
Прощание с актрисой пройдет 21 апреля с 11:00 до 12:00 в Самарском доме актера (по адресу ул. Вилоновская, 24)
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.