Не стало заслуженной артистки Самарской области Любови Долгих

Ушла из жизни актриса СамАрта заслуженная артистка Самарской области Любовь Долгих.

В мае Любови Ивановне исполнилось бы 75 лет. Из них почти 50 она служила в Самарском театре юного зрителя.

Любовь Долгих окончила Иркутское театральное училище и первым ее театром был Алтайский ТЮЗ. Она играла Женьку Комелькову в спектакле "А зори здесь тихие…", Ларису в "Бесприданнице", Липочку в постановке "Свои люди — сочтемся", храброго мальчишку Фелека в спектакле "Король Матиуш Первый". Настоящим домом для нее стала Самара и СамАрт: более ста значительных ролей и сценических образов.

Множество ролей сыграла Любовь Ивановна в постановках Куйбышевского/Самарского ТЮЗа, адресованных детям: Мальчиш-Кибальчиш в "Сказе о Мальчише-Кибальчише", Гиго в "Похождениях храброго Кикилы", Коза в спектакле "Кошкин дом", Пеппи в "Пеппи Длинныйчулок", Мать Волчица в "Маугли", Черепаха Тортила в "Приключениях Буратино в Стране дураков" и другие. Обаятельные и заразительные роли.

Шекспир, Чехов, Гоголь, Островский, Гибсон, Брэдбери, Брехт — в биографии ролей и спектаклей Любови Долгих почти весь мировой репертуар. Навсегда запомнилась зрителям особенная роль актрисы — Голда в "Поминальной молитве" Андрея Дрознина. Сыгранная Долгих темпераментно и ярко, ее Голда была исполнена недюжинной внутренней силы и глубины. Одной из последних ролей, о которых мечтают актрисы, которые особо отмечают критики и зрители, стала для Любови Долгих работа в спектакле Дениса Хусниярова "Воскресение". Линия Тетки Масловой, сыгранная Любовью Ивановной, и ее монолог придавал философичность, объем истории, обнажая боль и безысходность.

Прощание с актрисой пройдет 21 апреля с 11:00 до 12:00 в Самарском доме актера (по адресу ул. Вилоновская, 24)