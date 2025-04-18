Производители Самарской области приняли участие в международной выставке SobMaExpo 2025

В Москве завершилась 12-я Международная выставка контрактного производства и товаров, реализуемых под собственной торговой маркой SobMaExpo 2025. Выставка уже много лет является ключевой площадкой для встреч производителей, поставщиков и ритейлеров. В этом году в SobMaExpo приняли участие более 250 компаний из России, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Индии, Китая, Южной Кореи, Сербии и Турции. За два дня работы выставку посетили более 5 тысяч человек.

На коллективном стенде Самарской области, организованном министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, представлены: производители твердой косметической продукции ООО "М9 Фарм", производители функциональных продуктов и БАД ООО "Фуд-Инновация", производители упаковки и хозяйственных товаров ООО "МКС".

Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей — один из ключевых инструментов поддержки бизнеса. Об этом ранее говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Участие в отраслевых выставках — одни из наиболее востребованных и эффективных инструментов для выхода предприятий на новые рынки и расширения географии поставок своей продукции. Стать участниками таких событий предпринимателям помогает центр "Мой бизнес". В этом году коллективный стенд региона будет представлен и на других отраслевых площадках, и мы приглашаем производителей Самарской области использовать эту возможность и заявлять о себе на всю страну", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Участники презентовали свои новые продукты, узнали о трендах в контрактном производстве, обменялись опытом с ведущими экспертами отрасли, а самое главное — смогли заключить контракты в рамках Саммита Retail Connect и личных переговоров с ритейлерами.

"В составе коллективного стенда региональные производители получают уникальную возможность заявить о себе, выйти на новые рынки, привлечь крупных заказчиков и стратегических партнеров. Именно на выставочных площадках появляются перспективные контракты, расширяется география продаж, а локальные бренды превращаются в лидеров отрасли", — подчеркнул технический директор ООО "М9 Фарм" Николай Дарьин.

В рамках выставки состоялось главное событие года для индустрии Private Label — 10-я Юбилейная Международная Премия Private Label Awards by SobMa, главная отраслевая Премия, отмечающая инновации, качество и рыночный потенциал собственных торговых марок (СТМ) компаний. Лидеров отрасли определяли в 27 номинациях.

Самарская компания "Фуд-Инновация" стала лауреатом в 2-ух номинациях Премии: лауреат II степени в номинации "Лучший производитель СТМ продовольственных товаров" и лауреат III степени в номинации "Прорыв года".

Производители Самарской области могут принять участие в других отраслевых выставках на территории России в 2025 году. Уточнить подробности и обсудить возникающие вопросы о подготовке к предстоящим выставкам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, заполнить заявку на получение услуги можно на сайте.