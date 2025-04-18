16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Астрохимик Иван Антонов: "Наше открытие подтверждает версию, что мы не одни во Вселенной" ОТП Банк и лимонад "Река" запустили совместный проект для студентов Две компании Самарской области победили в федеральном финале Национальной премии "Бизнес-успех" Производители Самарской области приняли участие в международной выставке SobMaExpo 2025 Банк Ростеха подписал соглашение с Центральным банком Кубы о расчетах в рублях

Экономика и бизнес

Производители Самарской области приняли участие в международной выставке SobMaExpo 2025

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве завершилась 12-я Международная выставка контрактного производства и товаров, реализуемых под собственной торговой маркой SobMaExpo 2025. Выставка уже много лет является ключевой площадкой для встреч производителей, поставщиков и ритейлеров. В этом году в SobMaExpo приняли участие более 250 компаний из России, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Индии, Китая, Южной Кореи, Сербии и Турции. За два дня работы выставку посетили более 5 тысяч человек.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

На коллективном стенде Самарской области, организованном министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, представлены: производители твердой косметической продукции ООО "М9 Фарм", производители функциональных продуктов и БАД ООО "Фуд-Инновация", производители упаковки и хозяйственных товаров ООО "МКС".

Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей — один из ключевых инструментов поддержки бизнеса. Об этом ранее говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Участие в отраслевых выставках — одни из наиболее востребованных и эффективных инструментов для выхода предприятий на новые рынки и расширения географии поставок своей продукции. Стать участниками таких событий предпринимателям помогает центр "Мой бизнес". В этом году коллективный стенд региона будет представлен и на других отраслевых площадках, и мы приглашаем производителей Самарской области использовать эту возможность и заявлять о себе на всю страну", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Участники презентовали свои новые продукты, узнали о трендах в контрактном производстве, обменялись опытом с ведущими экспертами отрасли, а самое главное — смогли заключить контракты в рамках Саммита Retail Connect и личных переговоров с ритейлерами.

"В составе коллективного стенда региональные производители получают уникальную возможность заявить о себе, выйти на новые рынки, привлечь крупных заказчиков и стратегических партнеров. Именно на выставочных площадках появляются перспективные контракты, расширяется география продаж, а локальные бренды превращаются в лидеров отрасли", — подчеркнул технический директор ООО "М9 Фарм" Николай Дарьин.

В рамках выставки состоялось главное событие года для индустрии Private Label — 10-я Юбилейная Международная Премия Private Label Awards by SobMa, главная отраслевая Премия, отмечающая инновации, качество и рыночный потенциал собственных торговых марок (СТМ) компаний. Лидеров отрасли определяли в 27 номинациях.

Самарская компания "Фуд-Инновация" стала лауреатом в 2-ух номинациях Премии: лауреат II степени в номинации "Лучший производитель СТМ продовольственных товаров" и лауреат III степени в номинации "Прорыв года".

Производители Самарской области могут принять участие в других отраслевых выставках на территории России в 2025 году. Уточнить подробности и обсудить возникающие вопросы о подготовке к предстоящим выставкам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, заполнить заявку на получение услуги можно на сайте.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4