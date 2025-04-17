В Роскомнадзор 40% заявок поступило от блогеров из "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram

Около 40% всех страниц блогеров-десятитысячников, которые зарегистрировались в перечне Роскомнадзора, приходится на платформы "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

Ежедневно поступает порядка полутора тысяч заявок, сообщил заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Олег Кузнецов.

По его данным, на сегодняшний день подано более 230 тысяч заявок, в реестр включено уже более 135 тысяч страниц блогеров-десятитысячников.

"В день сейчас поступает где-то тысяча-полторы заявок к коллегам [из Роскомнадзора] на рассмотрение. Это, конечно, не тот аврал 24/7, который был в начале этого года, когда десятками тысяч заявки приходили, но коллеги справлялись с их обработкой и тогда", — сказал он на сессии "ЮрFAQ: новые законы, которые будут влиять на рынок рекламы в 2025 году" конференции Ассоциации блогеров и агентств "АБА Конф 2025".

Наибольшее количество заявок — около 40% — поступает от владельцев страниц в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, добавил Кузнецов.

"Но при этом хотел бы отметить, что часть заявок, которая была отклонена, там есть типовые ошибки. Достаточно немаленький процент отклоненных заявок, например, в первую очередь, связан с двумя моментами. Первый: подаются заявки от каналов, на которые подписано менее 10 тысяч человек. И второй момент, на который хотел бы обратить внимание: нужно крайне аккуратно сопоставлять наименование каналов, потому что даже школьная ошибка в орфографии сказывается не в пользу заявителя. Проще лишний раз еще раз все перепроверить", — сказал он.

Согласно закону № 303-ФЗ, каналы и страницы с аудиторией более чем 10 тыс. подписчиков необходимо зарегистрировать в перечне Роскомнадзора, иначе на таких страницах запрещено распространять рекламу, а другие пользователи соцсети не вправе репостить с них информацию. На таких страницах также нельзя собирать пожертвования на свою деятельность.