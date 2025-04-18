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Экономика и бизнес

Две компании Самарской области победили в федеральном финале Национальной премии "Бизнес-успех"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 апреля в Москве прошел суперфинал 14-го сезона Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех". Самарскую область на нем представили 8 предпринимателей — победителей регионального этапа. В результате финальной защиты проектов самарские предприятия стали победителями в 2-х номинациях конкурса.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Премия "Бизнес-успех" — площадка, объединяющая активных, целеустремленных и предприимчивых людей. Для наших предпринимателей — это возможность заявить о себе, найти деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами и получить заряд энергии для новых результатов, — отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. — Мы рады, что и в этом году финалисты регионального этапа достойно представили губернию на федеральном финале, став лауреатами в двух номинациях".

Компания "Арсенал атлета" признана победителем в номинации "Лучший инвестиционный проект". Предприятие выпускает более 1000 видов продукции — это витамины, биологически активные добавки, полезные снеки, спортивное питание и др. Не так давно производство было усилено открытием нового завода по выпуску мягких и твердых желатиновых капсул на территории Волжского района. Компания успешно выполняет задачи импортозамещения — деятельность этого предприятия позволила снизить зависимость российских потребителей от импортных аналогов продукции в фармацевтической отрасли.

"Мы очень часто не верим в свои силы, и не замечаем, что-то, что мы делаем несет большую пользу, — рассказал Юрий Кузнецов, основатель и руководитель компании "Арсенал атлета". — Бесценное ощущение от признания и награды, в неё вложен труд каждого нашего сотрудника — это их победа, это наше общее достижение. Это высоко поднятая планка для всей нашей команды, и это вдохновляет нас делать еще больше, еще круче!".

В номинации "Лучший семейный бизнес" наивысшую оценку получило предприятие из Похвистневского района — ООО "Золотой хмель". Компания производит напитки и бутилированную воду, которую покупают в Самарской области и в ближайших регионах. В бизнес погружены три поколения семьи Худановых.

"Нам выпал уникальный шанс стать частью масштабного события среди лучших предпринимателей страны. Однако лишь лучшие из лучших, включая нас, вошли в число финалистов! И вот теперь мы гордо можем сказать, что завоевали почетную победу в категории "Семейный Бизнес", доказав свою уникальность и профессионализм перед жюри и зрителями! Эта победа стала настоящим подарком, и мы хотим выразить огромную благодарность нашим клиентам и партнерам, чья поддержка помогла нам прийти к этому значимому достижению", — поделился эмоциями Евгений Худанов, генеральный директор ООО "Золотой хмель".

Также в ТОП-30 лучших проектов вошли самарская компания "Тесвел" и предприятие из Сызрани ООО "Ипотечный дом".

Правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров "Мой бизнес", регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

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