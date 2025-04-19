На озере Гатное в Самаре огонь уничтожил 2 га камыша

В субботу, 19 апреля, в 10:01 поступило сообщение о ландшафтном пожаре в Куйбышевском районе Самары в районе ул. Старо-Набережной.
Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение камыша на озере Гатное в труднодоступной местности.
В 12:14 пожар локализован на площади 0,06 га (площадь пройденная огнем 2 га). Для тушения пожара привлечены 28 специалистов и девять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !