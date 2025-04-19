На озере Гатное в Самаре огонь уничтожил 2 га камыша

В субботу, 19 апреля, в 10:01 поступило сообщение о ландшафтном пожаре в Куйбышевском районе Самары в районе ул. Старо-Набережной.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение камыша на озере Гатное в труднодоступной местности.

В 12:14 пожар локализован на площади 0,06 га (площадь пройденная огнем 2 га). Для тушения пожара привлечены 28 специалистов и девять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.