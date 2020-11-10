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Здравоохранение Общество

Санаторий "Сергиевские минеральные воды" начал прием пациентов после Covid-19

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, с понедельника, 9 ноября, санаторий "Сергиевские минеральные воды" принял первых пациентов.

Всего там создано 175 мест. Он начал работать по модели санатория "Можайский" - туда направляют на долечивание пациентов, идущих на поправку, с отрицательным тестом на COVID-19.

Всего в санаториях региона планируется создать 759 мест.

"Коллеги, давайте посоветуемся, кого еще к этой работе привлекать. Тем более, что у нас подход, я считаю, верный выработан, мы отправляем на долечивание людей с пневмониями. Считаю, что мы с остальными учреждениями должны этот вопрос отработать", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

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