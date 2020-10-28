Санаторий "Можайский" принял 27 первых пациентов, переболевших пневмонией

Прием переболевших пневмонией пациентов сейчас ведется поэтапно. На сегодняшний день здесь находятся 27 человек - те пациенты, которые поступили в санаторий в течение недели. В дальнейшем планируется увеличить коечный фонд. Сейчас развернуто 46 коек, будет 120.

В санаторий поступают те, кто перенес заболевания органов дыхания, пневмонии, и нуждается в реабилитации.

"В санатории "Можайский" организовано реабилитационное отделение, где мы оказываем всю медицинскую помощь, физиолечение для данной группы пациентов, — пояснил главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Сергей Пушкин. — Но учитывая, что любые заболевания, в том числе и заболевания органов дыхания, требуют комплексного подхода, у нас работает персонал, который состоит из врачей нескольких направлений. В первую очередь это терапевты, которые наблюдают пациентов, это инструкторы ЛФК, в дальнейшем планируется и кардиолог. Фактически мы хотим здесь продолжить комплексную терапию, которая будет включать в себя не только медикаментозную терапию, но и физиолечение и остальные процедуры. В первую очередь здесь проходят реабилитацию больные, которые перенесли пневмонию".

У тех, кто переболел пневмонией, наблюдается слабость, вялость, упадок сил, усталость. Нужно время, чтобы человек вернулся к нормальной жизни. В этом ему помогают и врачи, и необходимые процедуры, и условия санатория, который расположен на берегу Волга. Пока в санаторий для реабилитации

транспортируют пациентов из больницы им. Середавина. Для них созданы все условия, чтобы проводить здесь и контрольные исследования в случае необходимости. В санатории для этого есть все необходимое оборудование. Также здесь располагается комплекс "Пульмоэкспресс" — это кабинет цифровой рентгенографии, полученный по национальному проекту "Здравоохранение".



"Пока мы единственные, кто работает в таком формате, — добавляет Сергей Юрьевич. — На основании нашего опыта будет приниматься дальнейшее решение, но я думаю, создание таких санаториев необходимо. Это поможет и стационарам использовать более интенсивно свой коечный фонд".

"Функции нашего отделения направлены на проведение санаторного комплекса лечения пациентов, которые перенесли пневмонию, закончили стационарный этап и на уровне долечивания были переведены в наш санаторий. Он был заранее укомплектован всем необходимым оборудованием, которое может потребоваться для реабилитации и долечивания пациентов. Помимо медикаментозного лечения специалисты проводят пациентам щелочные ингаляции, занимаются с ними лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, с ними работают психологи. Курс восстановления длится 14 дней", - рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации № 3 Антон Борковский.