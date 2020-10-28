Санаторий "Можайский" принял 27 первых пациентов, переболевших пневмонией

В течение недели санаторий "Можайский", в настоящее время являющийся частью Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, принял 27 первых пациентов, переболевших пневмонией.
Прием переболевших пневмонией пациентов сейчас ведется поэтапно. На сегодняшний день здесь находятся 27 человек - те пациенты, которые поступили в санаторий в течение недели. В дальнейшем планируется увеличить коечный фонд. Сейчас развернуто 46 коек, будет 120.
В санаторий поступают те, кто перенес заболевания органов дыхания, пневмонии, и нуждается в реабилитации.
"В санатории "Можайский" организовано реабилитационное отделение, где мы оказываем всю медицинскую помощь, физиолечение для данной группы пациентов, — пояснил главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Сергей Пушкин. — Но учитывая, что любые заболевания, в том числе и заболевания органов дыхания, требуют комплексного подхода, у нас работает персонал, который состоит из врачей нескольких направлений. В первую очередь это терапевты, которые наблюдают пациентов, это инструкторы ЛФК, в дальнейшем планируется и кардиолог. Фактически мы хотим здесь продолжить комплексную терапию, которая будет включать в себя не только медикаментозную терапию, но и физиолечение и остальные процедуры. В первую очередь здесь проходят реабилитацию больные, которые перенесли пневмонию".
У тех, кто переболел пневмонией, наблюдается слабость, вялость, упадок сил, усталость. Нужно время, чтобы человек вернулся к нормальной жизни. В этом ему помогают и врачи, и необходимые процедуры, и условия санатория, который расположен на берегу Волга. Пока в санаторий для реабилитации
транспортируют пациентов из больницы им. Середавина. Для них созданы все условия, чтобы проводить здесь и контрольные исследования в случае необходимости. В санатории для этого есть все необходимое оборудование. Также здесь располагается комплекс "Пульмоэкспресс" — это кабинет цифровой рентгенографии, полученный по национальному проекту "Здравоохранение".
"Пока мы единственные, кто работает в таком формате, — добавляет Сергей Юрьевич. — На основании нашего опыта будет приниматься дальнейшее решение, но я думаю, создание таких санаториев необходимо. Это поможет и стационарам использовать более интенсивно свой коечный фонд".
"Функции нашего отделения направлены на проведение санаторного комплекса лечения пациентов, которые перенесли пневмонию, закончили стационарный этап и на уровне долечивания были переведены в наш санаторий. Он был заранее укомплектован всем необходимым оборудованием, которое может потребоваться для реабилитации и долечивания пациентов. Помимо медикаментозного лечения специалисты проводят пациентам щелочные ингаляции, занимаются с ними лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, с ними работают психологи. Курс восстановления длится 14 дней", - рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации № 3 Антон Борковский.