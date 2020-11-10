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ДТП Происшествия

На пр. Кирова в Самаре столкнулись три машины

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 9 ноября произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 1:15 19-летний водитель "пятнадцатой" в районе дома № 270 по пр. Кирова, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Lada Vesta под управлением 28-летнего мужчины. От удара Lada Vesta отбросило на двигавшийся навстречу Kia.

В ДТП пострадала 26-летняя пассажирка Lada Vesta.

По данным инспекторов ГИБДД, 27-летний водитель Kia отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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