Счетная палата: в самарских школах есть проблемы с безопасностью

Счетная палата Самарской области проверила, как обеспечивается безопасность в школах региона и выявила нарушения требований законодательства в области антитеррористической и пожарной безопасности. В частности проблемы обеспечением системами видеонаблюдения и охранной сигнализации, а также физической охраной.

Кроме того, не все образовательные учреждения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой вывода сигнала о срабатывании в здании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны.

"Проверкой установлено, что объемы финансирования, направляемые в настоящее время на территории Самарской области на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Самарской области, являются недостаточными, - сделали вывод аудиторы. - Соблюдение требований по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности путем дооснащения объектов образовательных учреждений, в том числе инженерно-техническими средствами комплексной безопасности, требует дополнительных финансовых ресурсов".

Также проверяющие заявляют, что действующая система безопасности образовательных учреждений области, требует серьезной доработки и, в частности, введения централизованного постоянного многоуровневого контроля персонала и мониторинга состояния объектов.

Информационные письма по результатам проверки направлены в областной минобр, региональные управления Роспотребнадзора, МЧС и МВД.