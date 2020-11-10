В Тольятти открылся Центр опережающей профессиональной подготовки

Во вторник, 10 ноября, в Тольятти состоялось торжественное открытие Центра опережающей профессиональной подготовки. Он создан в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным и поможет жителям региона стать конкурентоспособными на рынке труда.

"Внедрение инноваций формирует новый образ системы подготовки рабочих кадров, потому что новые реалии подталкивают каждого человека развивать свои компетенции и осваивать технологии независимо от возраста, — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. — Деятельность Центра опережающей профессиональной подготовки и будет направлена на решение данных задач".

В 2018 году президент России Владимир Путин поручил создать в России Центры опережающей профессиональной подготовки. К 2024 году в России будет открыто 100 таких центров. Самарская область одной из первых включилась в работу по созданию ЦОПП в рамках нацпроекта "Образование". На эти цели было выделено 79,9 млн руб., из них 44,8 млн руб. из федерального бюджета.

"Центр опережающей профессиональной подготовки станет своего рода агрегатором, позволяющим собрать программы, которые обеспечат качественную подготовку кадров с понятными результатами, — отметила замминистра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. — Уже сегодня специалисты Центра включились в реализацию важнейших для региона федеральных проектов, таких как ранняя профессиональная ориентация "Билет в будущее", обучение пострадавших от последствий новой короновирусной инфекции".

Планируется, что ежегодно в мероприятиях Центра опережающей профессиональной подготовки будут принимать участие не менее 6 тыс. человек. На его базе будут проходить профориентационные занятия для школьников, более старшее поколение сможет освоить новые компетенции, а предприятия и организации Самарской области в режиме "единого окна" сделать заявку на нужного специалиста, подготовленного, в том числе, в соответствии со стандартами Worldskills Россия.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года регион должен стать ведущим производственным хабом, превратиться в центр промышленных инноваций России. В достижении этой цели очень многое зависит от квалификации специалистов, отметили участники торжественного мероприятия. В этой связи приоритетным для ЦОПП становится обучение граждан компетенциям будущего (FutureSkills).