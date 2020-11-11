Фестиваль документалок "Соль земли" пройдет с 18 по 21 ноября

В Самаре с 18 по 21 ноября состоится XIII фестиваль документальных фильмов "Соль земли". Фестиваль будет проходить в формате онлайн.

Увидеть фестивальные фильмы, выступления гостей и участников фестиваля можно на сайте. Ежедневно с 18 по 21 ноября будет открыт доступ к фестивальным фильмам. В эти дни с 18:00 до 22:00 будет работать онлайн-студия, в которой гости фестиваля смогут рассказать о своих фильмах, творчестве и планах на будущее.

В 2020 г. на фестиваль пришло более 300 работ, номинантами фестиваля стали 80 кинолент. Конкурсные фильмы представлены в пяти номинациях: "Здесь и сейчас", "Времена не выбирают", "Русский собор", "Чти отца твоего и матерь твою", "Камо грядеши?.."

Среди них - фильм об одном из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви конца XX - начала XXI веков архимандрите Кирилле (Павлове), которого называют всероссийским духовником. Несколько фильмов о кинорежиссерах Григории Александрове, Василии Шукшине и Валерии Ахадове.

Особенностью XIII фестиваля стали фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

18 ноября в 18:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный" покажут документальный фильм "Где ты, Адам?" режиссера Александра Запорощенко. Вход бесплатный.

21 ноября в 18:00 на сайте фестиваля solzemli-samara.ru начнется трансляция церемонии награждения победителей.

Участниками и гостями кинофестиваля станут кинематографисты Галина Прожико, Николай Волков, Александр Мясников, Галина Адамович, Александр Тяпов, Николай Досталь, Дали Окропиридзе, Борис Травкин.



