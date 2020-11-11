"Жигулевская долина" вошла в пятерку самых эффективных технопарков страны

Самарская область — территория инновационного развития. Здесь создаются все условия для появления высокотехнологичных разработок и развития инновационных стартапов. На днях технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" вошел в ТОП-5 технопарков страны, заняв 4-е место по показателю "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" (свыше 110%).

"Мы создаем комфортные условия для предпринимателей региона, особое внимание уделяя инновационным компаниям. Успешным в своих разработках инноваторам часто нужна помощь в бизнес-вопросах, поиске инвесторов, маркетинге и продвижении продукции на рынке, предоставлении офисных и производственных площадок. Все это они могут получить в технопарке "Жигулевская долина". Сегодня здесь почти 250 резидентов реализуют свои проекты, которые уже дали Тольятти около 2000 рабочих мест", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Рейтинг ежегодно, начиная с 2015 года, составляется Ассоциацией кластеров и технопарков России. Полученные результаты используются для тиражирования лучших практик управления технопарками и взаимодействия с резидентами по всем регионам страны.

В этом году в рейтинг вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 23 регионов. Эксперты оценивали лучшие практики управления и вклад в развитие высокотехнологичного сектора экономики России.

Всего на территории нашей страны России сегодня функционирует 179 технопарков в 55 регионах, включая 65 промышленных парков, 50 из них уже успешно функционируют и 15 находятся в процессе создания. Наибольшую эффективность в 2020 году продемонстрировали технопарки Москвы, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей, а также Республик Мордовия, Татарстан, Башкортостан и Пермского края.

Ежегодно методика рейтинга и состав экспертного сообщества меняется и совершенствуется. Это позволяет повышать точность и объективность оценки деятельности резидентов и управляющих компаний технопарков. В 2020 году в экспертный совет вошли представители органов власти, а также институтов развития, экспертного и делового сообщества.

Оценка технопарков проводилась по 20 показателям, разбитым на 5 групп (суб-индексов): S1 — "Инновационная активность резидентов технопарка", S2 — "Экономическая деятельность резидентов технопарка", S3 — "Эффективность деятельности управляющей компании технопарка", S4 — "Инвестиционная привлекательность технопарка" и S5 — "Информационная открытость технопарка и вклад в устойчивое развитие". По итогам расчета показателей технопарки — участники рейтинга были распределены по 4 группам: наивысший, высокий, умеренно высокий и достаточный уровень эффективности функционирования технопарка.