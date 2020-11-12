В Самаре покажут фильмы студенческого фестиваля ВГИК

С 14 по 17 ноября в ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдут показы 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.
Вход свободный. Пригласительные билеты - в кассе ЦРК "Художественный".
С 14 по 17 ноября в ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдут показы 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.
Вход свободный. Пригласительные билеты - в кассе ЦРК "Художественный".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.