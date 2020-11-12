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Кино Культура

В Самаре покажут фильмы студенческого фестиваля ВГИК

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 14 по 17 ноября в ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдут показы 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Вход свободный. Пригласительные билеты - в кассе ЦРК "Художественный".

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