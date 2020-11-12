Нина Косарева: Первичное звено здравоохранения - в приоритете работы областного правительства

Президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, член Общественной палаты Нина Косарева поделилась своим мнением о проекте бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.

"Несмотря на тяжелое время, пандемию коронавируса, правительство области сохранило все социальные обязательства. Многое делается в сфере здравоохранения. Приоритетное направление - первичное звено. В регионе строят ФАПы и оснащают их автомобилями, чтобы фельдшеры могли быстро доехать до пациентов и привезти им все необходимое. Также в Самарской области продолжают комплектовать лечебные учреждения техникой. Острая необходимость сейчас - аппараты КТ. Власти предоставляют нашим героическим медикам выплаты. Труд их очень важен и значим всегда, а сейчас особенно. Надеюсь, поддержка врачей, медсестер, фельдшеров скорой помощи будет продолжена", - сказала Нина Косарева.

Отметим, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено 894 млн руб. на проектирование, строительство и реконструкцию шести объектов медицинской сферы. Это обновление зданий Нефтегорской ЦРБ, поликлиники СОКБ №2, детской инфекционной больницы в Самаре, а также возведение инвестиционного корпуса на 100 коек Сызранской ГБ №2 и детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы.