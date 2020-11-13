Музей Эльдара Рязанова отметит день рождения режиссера днем бесплатного посещения

В среду, 18 ноября, в музее Эльдара Рязанова в честь дня рождения режиссера пройдет день бесплатного посещения.

Музей работает с 10:00 до 18:00. Посетители смогут увидеть несколько новых экспонатов, которые ранее не выставлялись: эскиз А.Т.Борисова "Декорация "Зоологический музей" к фильму Э.А.Рязанова "Гараж" и режиссерский сценарий фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", а также фотографии Эльдара Рязанова в Самаре.

В 15:00 в сквере им. Эльдара Рязанова состоится показ фильма "Служебный роман" (1977).