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Туризм Общество

"Скидка в плацкартном вагоне 40%": путешествовать по стране стало выгоднее

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верхние боковые места в плацкартных вагонах подешевели почти вдвое.

Плацкартные вагоны — самые доступные по цене. Это, наверное, самый популярный способ перемещения россиян. Именно поэтому этой осенью ОАО "РЖД" совместно с АО "ФПК" запустило акцию "Скидка в плацкартном вагоне 40%" — при покупке билетов с 21 октября 2020 года действует значительная скидка на верхние боковые места № 38-54 (четные) и верхние места № 34, 36 плацкартных вагонов поездов формирования АО "ФПК". С выгодой в 40% можно уехать на поездах, отправляющихся с 21 октября по 24 декабря 2020 года. Скидка действует при условии оформления проездных документов с даты начала продажи до 3 дней до даты отправления поезда включительно.

Стоит отметить, что Минтрансом России разработаны и согласованы с Роспотребнадзором рекомендации, направленные на обеспечение санитарной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Гид потребителя

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