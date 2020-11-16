Tele2 подтвердила свое мировое лидерство по темпам роста: по итогам 2019 года компания показала лучший органический прирост выручки относительно рынка. Заключение сделано на основе банка данных GSMA — в исследовании рассматривались 417 операторов по всему миру. В 2015–2019 гг. Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 11,4%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.

Среди зрелых операторов Tele2 показывает самую высокую динамику относительно рынка в мире: с 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015–2019 гг. с 11% до 16%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 11,4%, опередив на 3,9 п. п. французского оператора Free Mobile и на 4 п. п. — американскую компанию T-Mobile. Отрыв от колумбийского оператора Claro составил 5,5 п. п. Обладателя 5-го места — саудовского оператора Zain — Tele2 опередила на 6,8 п. п., а тайского TrueMove — на 7,2 п. п.

Исследование проводилось на основе банка данных GSMA. Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривалось 417 компаний с выручкой более 1 млрд долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы. Это второе исследование, по итогам которого Tele2 была признана самым быстрорастущим оператором мира. Ранее аналогичный вывод был сделан на основе базы данных Analysys Mason.

Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2:

"Принятая в 2017 году стратегия с фокусом на создании ценности для клиента и коммуникационная платформа "Другие правила" стали поворотными для развития компании. Из дискаунтера Tele2 превратилась в трендсеттера, который стал менять устоявшиеся рыночные правила и запускать революционные для рынка решения. Грамотно выбранные подходы, наряду с быстрой реализацией и высокой вовлеченностью персонала, помогли Tele2 не просто регулярно демонстрировать высокие финансовые и операционные показатели на фоне стагнирующего российского рынка. Компания показала лучший в мире среднесрочный прирост выручки — результат тем более впечатляющий, что анализировались данные более 400 операторов. Важно, что лидерство Tele2 дважды подтверждается на основе данных авторитетных международных организаций, занимающихся исследованиями телекома".