"Гемотест" приглашает самарцев пройти ПЦР-тест на COVID-19 по предзаказу

Самарцы могут пройти полную диагностику COVID-19 в Лаборатории "Гемотест" по предзаказу на сайте компании: ПЦР-исследование и анализы на антитела IgM и IgG.

ПЦР-тест помогает определить "заразность" человека — Минздрав РФ рекомендует его как основное средство диагностики COVID-19. В отделении у пациента берут мазок из ротоглотки, а в лаборатории в нем ищут РНК вируса.

Справку с отрицательным результатом этого исследования требуют на работе и в учебных заведениях, во время путешествий за границу и при возврате в Россию. С помощью ПЦР-теста также подтверждают выздоровление пациента — так рекомендует Минздрав РФ.

Уточнить стадию инфекции и узнать, переболел ли человек COVID-19, помогут исследования на антитела IgM и IgG. Они же пригодятся, если нужно проверить, выработались ли антитела после вакцинации. Биоматериал для этих анализов — кровь из вены.

С помощью комплекса из трех исследований можно выявить заболевание на любой стадии и узнать, насколько человек опасен для окружающих прямо сейчас.

Стоимость анализа на антитела любого класса — 900 рублей. Результаты теста на IgM будут готовы за 2 дня, на IgG — за 1 день. ПЦР-исследование стоит 1500 рублей, срок выполнения — 3 дня. Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала.

Любое исследование можно пройти быстрее, оформив предзаказ через сайт или отсканировав QR-код возле входа в отделение — это позволит тратить меньше времени на заполнение документов перед процедурами.

Узнать отличия исследований, правила подготовки к сдаче анализов, графики работы отделений и оформить предзаказ можно на странице исследований на COVID-19 на сайте Лаборатории "Гемотест".

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-16-01-008019 от 17 января 2020 года.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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