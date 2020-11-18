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Здравоохранение Общество

"Гемотест" приглашает самарцев пройти ПЦР-тест на COVID-19 по предзаказу

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы могут пройти полную диагностику COVID-19 в Лаборатории "Гемотест" по предзаказу на сайте компании: ПЦР-исследование и анализы на антитела IgM и IgG.

Фото: предоставлено "Лабораторией Гемотест"

ПЦР-тест помогает определить "заразность" человека — Минздрав РФ рекомендует его как основное средство диагностики COVID-19. В отделении у пациента берут мазок из ротоглотки, а в лаборатории в нем ищут РНК вируса.

Справку с отрицательным результатом этого исследования требуют на работе и в учебных заведениях, во время путешествий за границу и при возврате в Россию. С помощью ПЦР-теста также подтверждают выздоровление пациента — так рекомендует Минздрав РФ.

Уточнить стадию инфекции и узнать, переболел ли человек COVID-19, помогут исследования на антитела IgM и IgG. Они же пригодятся, если нужно проверить, выработались ли антитела после вакцинации. Биоматериал для этих анализов — кровь из вены.

С помощью комплекса из трех исследований можно выявить заболевание на любой стадии и узнать, насколько человек опасен для окружающих прямо сейчас.

Стоимость анализа на антитела любого класса — 900 рублей. Результаты теста на IgM будут готовы за 2 дня, на IgG — за 1 день. ПЦР-исследование стоит 1500 рублей, срок выполнения — 3 дня. Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала.

Любое исследование можно пройти быстрее, оформив предзаказ через сайт или отсканировав QR-код возле входа в отделение — это позволит тратить меньше времени на заполнение документов перед процедурами.

Узнать отличия исследований, правила подготовки к сдаче анализов, графики работы отделений и оформить предзаказ можно на странице исследований на COVID-19 на сайте Лаборатории "Гемотест".

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-16-01-008019 от 17 января 2020 года.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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Адреса лабораторных отделений "Гемотест" в Самарской области:

 

Самара

  • просп. Масленникова, 19
  • Бульвар Ивана Финютина, 31
  • Гагарина, 26а
  • Ново-Садовая, 25
  • Ново-Садовая, 361
  • Полевая, 65
  • Сергея Лазо, 19
  • Советской Армии, 216

Тольятти

  • 40 лет Победы, 49д
  • Ленинградская, 43
  • Октябрьская, 80

Новокуйбышевск

  • Пирогова, 16

Рощинский

  • КБО (комбинат бытового обслуживания), 1 этаж

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