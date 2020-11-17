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Губернатор Власть и политика

В больницах Самарской области готовы открыть еще 700 коек для лечения коронавируса

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В больницах Самарской области на сегодняшний день создано 6350 коек для лечения COVID-19. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров, отвечая на вопросы журналистов по ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Глава региона отметил, что была проведена большая работа по созданию мест для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Напомним, в понедельник председатель Правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу Дмитрия Азарова о переводе 200 коек, расположенных в клиниках Самарского медицинского университета, под ковид.

"Это федеральное учреждение, и решение здесь должно было приниматься на федеральном уровне. Я обратился в Правительство с этой просьбой, переговорил лично с министром здравоохранения России и получил поддержку, — отметил глава региона. — Искренне благодарен за принятое решение, которое для нас имеет важное значение".

На случай ухудшения ситуации в лечебных учреждениях еще есть резерв. "У нас на сегодняшний момент еще есть запас — около 700 коек, готовых немедленно принимать пациентов. Но, конечно, есть и план "В", и план "С", по которому мы готовы и дополнительные объемы коечного фонда переводить под борьбу с коронавирусом. Очень надеюсь, что нам это не потребуется", — сказал губернатор.

Он призвал всех жителей Самарской области позаботиться о себе и окружающих: "Мы сами отвечаем за собственное здоровье в первую очередь. Да, мы обязаны и заботимся о здоровье детей, людей преклонного возраста, которые, зачастую, не могут сами себя обслуживать. Тем не менее я хочу попросить всех земляков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Каждый из нас может препятствовать распространению инфекции".

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