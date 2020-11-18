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Здравоохранение Общество

Заболевшим медикам с COVID-19 будут бесплатно выдавать препарат "Арепливир", созданный в Саранске

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В компании "ПРОМОМЕД" объявили, что в ноябре в России стартовала всероссийская программа "Арепливир — врачам". Самарская область вошла в число первых регионов, где создается резерв этого препарата для лечения заболевших коронавирусной инфекцией медработников из "красных зон". На днях в регион поступила первая партия препарата — 500 упаковок. О ходе реализации акции рассказал главный исполнительный директор компании Андрей Младенцев.

— Расскажите, как появилась идея реализовать такую программу?

— Все очень просто. Врачам, которые ежедневно рискуют здоровьем в "красных зонах", где проходят лечение пациенты с COVID-19, действительно нужна помощь и поддержка. Конечно, сегодня медики намного эффективнее противостоят опасности заражения, чем в начале пандемии. По данным Минздрава, с весны по середину лета доля медработников в общем числе заболевших снизилась в десять раз — с 20% до 2%. Но и сейчас происходят случаи заражения врачей и медсестер. Поэтому мы решили "спасать тех, кто спасает жизни". Партии "Арепливира" поступают в регионы для того, чтобы заболевшие медработники получали их бесплатно.

— А почему именно этот препарат?

— Это полностью наша разработка. "ПРОМОМЕД" создавал препарат практически с нуля и проведенные клинические исследования оказались очень успешными. Его применение позволяет предотвратить переход болезни в тяжелую форму и способствует более быстрому выздоровлению. В результате медики смогут скорее вернуться "на передовую", сейчас это очень важно для всего нашего общества. А мы как разработчики готовы не только предоставить медработникам свой препарат, но и обучать тактике его применения для лечения COVID-19.

— В каких регионах формируется резерв препарата в рамках всероссийской программы?

— В первую очередь в тех, которые географически близки к нашему производству, расположенному в Саранске. Это, естественно, Мордовия, а также Московская и Самарская области. Уже есть договоренности с Амурской и Свердловской областями, там тоже получат препарат для бесплатного лечения медиков. Вообще же мы планируем включить в программу все регионы России, поэтому сейчас идет большая организационная работа по поставкам "второй очереди", так как это рецептурный препарат, то требуется подготовка множества документов и нужно чуть больше времени. Но мы этим занимается и готовы передать препарат медучреждениям для персонала, который работает в "красной зоне" безвозмедно в рамках всероссийской программы. В рамках второго этапа акции в Самарскую область поступит еще 500 упаковок.

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