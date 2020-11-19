В 20 магазинах сети "Пятерочка" в Самаре можно сдать использованные батарейки

Торговая сеть "Пятерочка" установила в Самаре контейнеры для приема использованных батареек. Сдать их для последующей переработки можно в 20 магазинах.
В специальные контейнеры принимают все виды батареек. По мере заполнения боксов их содержимое будет вывозиться для утилизации на завод группы компаний "Мегаполисресурс" в Челябинске, ведущее предприятие в России по переработке батареек, аккумуляторов и электронного лома.
Завод использует наиболее эффективный на данный момент способ утилизации отработанных элементов питания: 94% материалов марганцево-цинковых батареек снова становятся ресурсами. Современное оборудование, установленное на заводе, обеспечивает экологически безопасную переработку батареек в новое сырье, которое можно использовать повторно, в том числе в черной металлургии, а также в производстве тротуарной плитки и кирпичей.
"Забота о сообществе — одна из ключевых ценностей "Пятерочки", и реализация экоинициатив — важная составляющая этого направления, — подчеркнул директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев, — Мы уже делаем многое для минимизации отходов, и видим, что растет уровень экологической осознанности у людей и наши инициативы находят все больший отклик. Проект по сбору батареек — еще один шаг в реализации нашей стратегии устойчивого развития. Уверен, что постепенно все большее число людей будет ответственно относиться к раздельному сбору мусора и правильно утилизировать отходы, поэтому мы уже сейчас помогаем им в этом, создавая необходимые условия".
Пилотный проект по сбору батареек "Пятерочка" запустила в конце прошлого года в Челябинске, установив 10 контейнеров в магазинах города. За год было собрано около 550 кг использованных элементов питания. Теперь батарейки можно сдать также в 27 "Пятерочках" в Казани и в 20-ти в Самаре.
Где можно сдать батарейки:
- Самара, поселок 113-й километр, Фестивальная улица, 2
- Самара, Хасановская улица, 32
- Самара, Владимирская улица, 50А
- Самара, улица Мечникова, 3
- Самара, улица Дыбенко, 36
- Самара, улица Урицкого, 19
- Самара, Молодёжная улица, 2
- Самара, улица Мира, Крутые Ключи мкр., Здание 9Б
- Самара, улица Мира, 9Б
- Самара, посёлок Мехзавод, 1
- Самара, улица Строителей, 33
- Самара, Ташкентский переулок, 49А
- Самара, Краснодонская улица, 68
- Самара, проспект Карла Маркса, 476
- Самара, проспект Кирова, 283
- Самара, Съездовская улица, 9
- Самара, улица Гая, 30А
- Самара, Ново-Садовая улица, 164А
- Самара, Садовая улица, 176
- Самара, Самарская улица, 45
- Самара, улица Венцека, 1