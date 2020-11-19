В 20 магазинах сети "Пятерочка" в Самаре можно сдать использованные батарейки

Торговая сеть "Пятерочка" установила в Самаре контейнеры для приема использованных батареек. Сдать их для последующей переработки можно в 20 магазинах.

В специальные контейнеры принимают все виды батареек. По мере заполнения боксов их содержимое будет вывозиться для утилизации на завод группы компаний "Мегаполисресурс" в Челябинске, ведущее предприятие в России по переработке батареек, аккумуляторов и электронного лома.

Завод использует наиболее эффективный на данный момент способ утилизации отработанных элементов питания: 94% материалов марганцево-цинковых батареек снова становятся ресурсами. Современное оборудование, установленное на заводе, обеспечивает экологически безопасную переработку батареек в новое сырье, которое можно использовать повторно, в том числе в черной металлургии, а также в производстве тротуарной плитки и кирпичей.

"Забота о сообществе — одна из ключевых ценностей "Пятерочки", и реализация экоинициатив — важная составляющая этого направления, — подчеркнул директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев, — Мы уже делаем многое для минимизации отходов, и видим, что растет уровень экологической осознанности у людей и наши инициативы находят все больший отклик. Проект по сбору батареек — еще один шаг в реализации нашей стратегии устойчивого развития. Уверен, что постепенно все большее число людей будет ответственно относиться к раздельному сбору мусора и правильно утилизировать отходы, поэтому мы уже сейчас помогаем им в этом, создавая необходимые условия".

Пилотный проект по сбору батареек "Пятерочка" запустила в конце прошлого года в Челябинске, установив 10 контейнеров в магазинах города. За год было собрано около 550 кг использованных элементов питания. Теперь батарейки можно сдать также в 27 "Пятерочках" в Казани и в 20-ти в Самаре.

Где можно сдать батарейки: