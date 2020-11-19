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В 20 магазинах сети "Пятерочка" в Самаре можно сдать использованные батарейки

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятерочка" установила в Самаре контейнеры для приема использованных батареек. Сдать их для последующей переработки можно в 20 магазинах.

Фото: предоставлено X5 Retail Group

В специальные контейнеры принимают все виды батареек. По мере заполнения боксов их содержимое будет вывозиться для утилизации на завод группы компаний "Мегаполисресурс" в Челябинске, ведущее предприятие в России по переработке батареек, аккумуляторов и электронного лома.

Завод использует наиболее эффективный на данный момент способ утилизации отработанных элементов питания: 94% материалов марганцево-цинковых батареек снова становятся ресурсами. Современное оборудование, установленное на заводе, обеспечивает экологически безопасную переработку батареек в новое сырье, которое можно использовать повторно, в том числе в черной металлургии, а также в производстве тротуарной плитки и кирпичей.

"Забота о сообществе — одна из ключевых ценностей "Пятерочки", и реализация экоинициатив — важная составляющая этого направления, — подчеркнул директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев, — Мы уже делаем многое для минимизации отходов, и видим, что растет уровень экологической осознанности у людей и наши инициативы находят все больший отклик. Проект по сбору батареек — еще один шаг в реализации нашей стратегии устойчивого развития. Уверен, что постепенно все большее число людей будет ответственно относиться к раздельному сбору мусора и правильно утилизировать отходы, поэтому мы уже сейчас помогаем им в этом, создавая необходимые условия".

Пилотный проект по сбору батареек "Пятерочка" запустила в конце прошлого года в Челябинске, установив 10 контейнеров в магазинах города. За год было собрано около 550 кг использованных элементов питания. Теперь батарейки можно сдать также в 27 "Пятерочках" в Казани и в 20-ти в Самаре.

Где можно сдать батарейки:

  • Самара, поселок 113-й километр, Фестивальная улица, 2
  • Самара, Хасановская улица, 32
  • Самара, Владимирская улица, 50А
  • Самара, улица Мечникова, 3
  • Самара, улица Дыбенко, 36
  • Самара, улица Урицкого, 19
  • Самара, Молодёжная улица, 2
  • Самара, улица Мира, Крутые Ключи мкр., Здание 9Б
  • Самара, улица Мира, 9Б
  • Самара, посёлок Мехзавод, 1
  • Самара, улица Строителей, 33
  • Самара, Ташкентский переулок, 49А
  • Самара, Краснодонская улица, 68
  • Самара, проспект Карла Маркса, 476
  • Самара, проспект Кирова, 283
  • Самара, Съездовская улица, 9
  • Самара, улица Гая, 30А
  • Самара, Ново-Садовая улица, 164А
  • Самара, Садовая улица, 176
  • Самара, Самарская улица, 45
  • Самара, улица Венцека, 1

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