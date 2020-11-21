"Лада" по буллитам победила "Металлург"

В пятницу, 20 ноября, ХК "Лада" обыграл новокузнецкий "Металлург" в очередном матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводчан.

Счет уже на первой минуте открыли гости — отличился Эдгарс Кулда (0:1).

Отыгрались волжане на 12-й минуте — Артур Тянулин на пятаке переиграл Вячеслава Лозебникова (1:1).

В дебюте второго периода защитник "Лады" Никита Бобряшов со средней дистанции точно бросил в угол ворот Лозебникова (2:1).

На 25-й минуте Арсений Грицюк сравнял счет. Через три минуты Даниил Ердаков вывел вперед "Металлург", мощно бросив в дальнюю девятку (2:3).

В третьем периоде "Лада" искала пути к воротам "Металлурга", и на 55-й минуте Алексей Мастрюков после передачи Семена Кизимова сравнял счет — 3:3.

В овертайме пара хороших моментов была у капитана "Лады", но счет не изменился. На последней минуте гости получили численное преимущество, но хозяева своей активностью составы уровняли.

Но, именно Мастрюков принес победу волжанам в серии буллитов — 4:3.