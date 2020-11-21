"Ладья" взяла реванш у "Белых Медведей"

В пятницу, 20 ноября в повторном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" на своем льду переиграла "Белых Медведей" (Челябинск), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В первом периоде нападающий "Ладьи" Андрей Малинов, определенный тренерами в центр первого звена, дважды реализовал удаления в составе гостей — 2:0.

Второй период начался с броска в штангу Степана Стешенко. Он же затем выходил один на один с Ильей Горбуновым, но не смог переиграть голкипера "Белых Медведей".

Уральцы тоже имели возможности для взятия ворот. Так, в концовке второй трети матча шайба от перекладины ворот Антона Виноградова отскочила в штангу и вылетела в поле.

Точку на последней минуте поставил Александр Пономарев, отправивший шайбу в пустые ворота — 3:0 победа "Ладьи". Волжане взяли реванш за поражение накануне (2:5).

Антон Виноградов записал в свой актив первый матч "на ноль", Савиков и Пономарев набрали по 3 очка, поучаствовав во всех шайбах. Дублем отметился Малинов.