16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" взяла реванш у "Белых Медведей" "Лада" по буллитам победила "Металлург" Анатолий Емелин возглавил хоккейную "Ладу" "Ладья" проиграла "Белым Медведям" в первом матче ЦСК ВВС проиграл "Ермаку"

Хоккей Спорт

"Ладья" взяла реванш у "Белых Медведей"

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 20 ноября в повторном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" на своем льду переиграла "Белых Медведей" (Челябинск), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В первом периоде нападающий "Ладьи" Андрей Малинов, определенный тренерами в центр первого звена, дважды реализовал удаления в составе гостей — 2:0.

Второй период начался с броска в штангу Степана Стешенко. Он же затем выходил один на один с Ильей Горбуновым, но не смог переиграть голкипера "Белых Медведей".

Уральцы тоже имели возможности для взятия ворот. Так, в концовке второй трети матча шайба от перекладины ворот Антона Виноградова отскочила в штангу и вылетела в поле.

Точку на последней минуте поставил Александр Пономарев, отправивший шайбу в пустые ворота — 3:0 победа "Ладьи". Волжане взяли реванш за поражение накануне (2:5).

Антон Виноградов записал в свой актив первый матч "на ноль", Савиков и Пономарев набрали по 3 очка, поучаствовав во всех шайбах. Дублем отметился Малинов.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6