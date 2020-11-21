16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС заключил пробный контракт с Никитой Михайловым "Ладья" взяла реванш у "Белых Медведей" "Лада" по буллитам победила "Металлург" Анатолий Емелин возглавил хоккейную "Ладу" "Ладья" проиграла "Белым Медведям" в первом матче

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС заключил пробный контракт с Никитой Михайловым

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ХК ЦСК ВВС заключил пробный контракт с 22-летним нападающим Никитой Михайловым, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Никита — тольяттинский воспитанник. По юношам играл за "Ладу", "Комету", "Комету-Юниор", "Ак Барс". В Молодежной хоккейной лиги защищал цвета казанского "Ирбиса" и "Сибирских Снайперов". В сезоне 2017/2018 набрал 47 очков (21+26) в МХЛ, получив шанс закрепиться в главной хоккейной команде Новосибирска.

В сезоне 2018/2019 Никита провел за "Сибирь" в КХЛ 58 матчей, набрал 25 очков (13+12). Тогда же он начал вызываться в олимпийскую сборную Россию для участия в различных турнирах. Всего в форме национальной команды сыграл 11 поединков, набрал 5 очков (2+3). В прошлом сезоне Никита Михайлов также выступал в "Сибири", в том числе и в плей-офф. Провел 36 игр, набрал 9 очков (4+5). Нынешний начал в другом клубе Континентальной хоккейной лиги — "Сочи": сыграл за южан в 9 встречах, очков не набрал.

В самарской команде Никита будет играть под номером 31.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6