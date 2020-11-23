Жительница Самары, переболевшая COVID-19: "Было страшно"

За все время пандемии коронавирусной инфекцией в Самарской области по официальным данным заразилось более 20 тысяч человек. Что чувствует человек, узнав о положительном тесте и как протекает болезнь, как побороть панику расспросили у жительницы Самары Екатерины, переболевшей ковидом в октябре.

— Екатерина, когда вы поняли, что заражены? Как все началось?

— 10 октября я попала в больницу Семашко по гинекологии, а на следующий день пребывания во время завтрака осознаю, что не чувствую вкуса и запаха еды. Сначала не обратила на это внимания, но к четырем часам появились слабость и недомогание, поднялась температура — 38,5 градусов. Тут же сообщила медсёстрам симптомы.

Работники больницы отреагировали оперативно — в этот же день мне сделали компьютерную томографию, которая показала 25% поражения лёгких. И это только в первый день болезни! Врачи вызвали машину для госпитализации в другую больницу. 12 октября в 18:00 меня отправили на "скорой" в приёмный покой больницы Середавина.

Пробыла я там два с половиной часа, ждала пока оформят. Творился просто ужас! Очень много людей, больные лежали прямо на каталках: кого привезли на "скорой", кто сам пришел. Все в надежде попасть в палату, а там просто нет мест. Поэтому люди сидели в очередях по полдня, а то и сутки. В палате со мной лежала женщина 70-ти лет, она сидела полтора дня в очереди, ждала, пока освободится место.

Позже меня оформили в двухместную палату, лежала я вместе с женщиной, которая уже шла на выписку. На следующий день положили на второй этаж в пятиместную палату, выдавали кислородные баллоны, лечили капельницами, таблетками. Делали разжижающие кровь уколы в живот. Раз в неделю брали анализы на COVID-19.

— Как протекала болезнь?

— 13 октября анализ крови показал положительный результат. Первую неделю ужасно переносила коронавирус: 38,5 температура была круглосуточно. Очень болели лёгкие, особенно когда лежала на правом или левом боку. Лежать было проще на животе. Был очень сильный кашель, головокружение, было страшно.

Вкус и обоняние вернулись 16 числа, на четвёртый день после выявления болезни.

21 октября был уже отрицательный тест, по мазку из носоглотки. На антитела тест не брали, не было необходимости. Повторно КТ уже не делали: были те, кому нужнее.

Дату выписки мне поставили 27 октября, но я приняла решение поехать домой 25 октября, написав отказ от госпитализации. Было уже невыносимо лежать, к тому же ко мне в палату положили пожилых женщин, у которых болезнь проходила тяжелее. Невыносимо было на это смотреть.

— Как считаете, вам повезло, что когда вирус обнаружили, вы находились в больнице?

— Я считаю, что это удача. Мне повезло, что коронавирус обнаружили в другой больнице, оперативно сделали КТ и направили на госпитализацию.

Будь я дома, я бы не придала значения тому, что пропал вкус, запах и поднялась температура. Первые дни было не так плохо, чтобы я могла подумать на пневмонию. Я бы и не подозревала коронавирус: всегда носила маску (на работе, в общественных местах), носила перчатки. Даже не могу предположить, где заразилась.

- Как чувствовали себя после выписки?

- Только спустя 1,5 недели после выписки начала чувствовать себя более-менее нормально. Первое время чувствовала головокружение и слабость, постоянный шум в ушах. Серьезных последствий нет, ведь меня практически сразу начали лечить.

На данный момент лёгкие не беспокоят, если не бегать и не подниматься пешком по лестнице больше трех этажей. Головокружение беспокоит сильно, оно остаётся и сейчас, спустя месяц.

- Поменялось ли ваше отношение к коронавирусу?

- Раньше, до болезни, я очень скептически относилась ко всей информации про COVID, которая исходила с экрана телевизора. Думала,, что это все политика. Но, переболев, я осознала, что это очень опасно, и не зря нас просили ходить в масках и соблюдать дистанцию.

Отдельно я хочу сказать про врачей и медсестёр, которые работают в красной зоне, на передовой, которые борются против ковида, спасая жизни людей. Условия работы у них очень жестокие. Огромное им спасибо за их труд.

Люди, которые до сих пор не осознают серьезность и опасность болезни, неправы. Дай бог, чтобы никого это не коснулось. Всем добра и здоровья!