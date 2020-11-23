В Самаре благодаря нацпроекту "Демография" отремонтирован стадион "Салют"

В Самаре в поселке Мехзавод завершены работы по капитальному ремонту стадиона "Салют". Модернизация объекта стала возможной благодаря реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

На стадионе "Салют" уложен искусственный футбольный газон (производитель сертифицирован FIFA) с системой дренажа, установлены новые трибуны с навесом на 500 мест, беговые дорожки с профессиональным полимерным покрытием. Сделана дополнительная площадка для волейбола и баскетбола. Благодаря новому газону на поле можно проводить занятия круглогодично.

"Выпавшие осадки показали, что дренажная система футбольного поля работает на 100% - вода не застаивается на поверхности и уходит в специальные резервуары. Определенное время газон был под снегом. Провели очистку поля - газон в отличном состоянии, должным образом выдерживает снег и низкую температуру", - рассказал Максим Юбкин, заместитель директора компании-подрядчика.

Первыми обновленное поле стадиона "Салют" опробовали юные футболисты спортивной школы СШОР №1. "Я живу здесь, на Мехзаводе, поэтому хорошо помню, каким было раньше поле на стадионе. Качество плохое, неровное, кочки, во многих местах просто земля без газона. После дождя долго лужи оставались. Вместо беговых дорожек - разбитый асфальт. Сломанные деревянные трибуны. За воротами ограждения не было - мяч постоянно улетал. Сейчас - все профессионального уровня. Очень нравится на таком тренироваться", - поделился впечатлениями игрок команды СШОР №1 Ярослав Бочкарев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании жителям отметил, что нужно увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55% в 2024 году. "Для этого будем развивать инфраструктуру спорта", - подчеркнул глава региона.

На стадионе "Салют" будут проходить тренировки детско-юношеских футбольных команд, различные соревнования, занятия местных жителей.

"Раньше тут был старый стадион. Сейчас - современный спортивный объект. Приятно видеть, с каким удовольствием здесь тренируются ребята. У детей и всех любителей спорта должны быть комфортные условия для занятий", - отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.