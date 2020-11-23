Кемер-Самара и обратно: как сдать тест на COVID-19, какие ограничения введены в Турции

Сдача теста на коронавирус по-прежнему остается проблематичной в Самаре. Свою историю сдачи ПЦР Волга Ньюс поведала Юлия (она не пожелала указывать фамилию), которая по прилете из Турции просто не смогла получить в установленный срок результаты анализа. Также собеседница рассказала о разнице соблюдения мер по предотвращению распространения новой инфекции в Самаре и турецких городах.

Хождение по лабораториям

Юля сейчас временно живет в Турции, а в Самару прилетает в гости к родственникам. Как только открыли прямые рейсы, она сразу же купила билет на самолет. Как мы знаем, при возвращении в Россию из другой страны необходимо сдать тест на коронавирус и в течение трех дней загрузить его результат на портал Госуслуги.

"Я прилетела в четверг и первым делом пошла поликлинику по месту жительства. Отстояла большую очередь, контактируя при этом с другими больными, — рассказала Юлия. — Сотруднику поликлиники я объяснила, что сегодня прилетела из Турции, у меня есть билет и я хочу сдать на ПЦР на Covid-19. Мне ответили, что сегодня анализ у меня точно не возьмут. И предложили прийти завтра утром. "Может быть, возьмем тест, но не точно, будет видно", — примерно так сказали мне в регистратуре".

После этого Юлия решила сдать тест в частной лаборатории. "Я пошла в "Науку", где мне сказали, что работают только по записи и ближайшая на понедельник. Тогда я пошла в "Инвитро". Захожу в лабораторию, которая находится в районе станции метро "Победа", и узнаю, что на коронавирус анализ они принимают только в филиале на ул. Санфировой. Туда я не успевала уже доехать", — рассказала Юля.

Так "продуктивно" завершился первый день попыток сдать тест, а на следующий день они возобновились. "Друзья мне сказали, что в "Гемотесте" анализ на коронавирус готовят от 1 до 3 дней, и я решила туда пойти. Они берут анализ на коронавирус только в лаборатории на Ново-Садовой, поехала туда. Там мне сказали, что срок выполнения анализа у них от 3 до 6 дней, а от 1 до 3 дней — это сроки в Москве. Это связано с тем, что они анализы отправляют в Москву, — рассказала Юлия. — После "Гемотеста" я зашла в СПИД-центр, там мне сказали, что берут ПЦР на Covid-19 только в офисе на ул. Льва Толстого".

В итоге Юля приехала в СПИД-центр по указанному адресу, и там наконец-то у нее взяли анализ на коронавирус: "После я спросила, когда будет готов результат. Мне сказали, что в среду, но посоветовали прийти во вторник после двух, так как тогда он уже будет готов".

Забегая вперед, отметим, что анализ был готов только в четверг после обеда. Именно тогда Юля забрала свою справку с пометкой "отрицательно" и в тот же день загрузила на Госуслуги. К счастью, никакого штрафа за задержку сроков выгрузки на сайт результата не последовало. По крайней мере, пока что.

"Неприятно еще и то, что в справке стояла неверная дата сдачи биоматериала: я сдала анализ в пятницу, а мне поставили понедельник", — отметила Юлия.

"В Турции тесты не просят"

Погостив какое-то время в Самаре, девушка вернулась в Кемер. Сравнивая ограничения и меры безопасности в двух этих городах, она отмечает прежде всего, что по прилете в Турцию нет необходимости сдавать тест на коронавирус.

"В Турции не просят делать тест на коронавирус, и, я думаю, не будут просить, потому что это им невыгодно, это больно ударит по развитию туризма", — считает Юлия.

Однако это не значит, что в стране не следят за здоровьем отдыхающих. Работа отелей, например, очень изменилась из-за пандемии. "Весь персонал теперь работает в масках и перчатках, даже аниматоры в хороших отелях с туристами в волейбол играют в перчатках", — отметила Юля.

В этом сезоне в работе допускались только те отели, которые смогли получить "Паспорт здоровья". "В отель приходила комиссия и проверяла соблюдения всех пунктов по списку: наличие антисептиков, проверка температуры на входе, работа столовой ("шведский стол" в этом сезоне такой: вся еда за стеком, сотрудник в маске и перчатках накладывает то, что вы хотите и отдает тарелку с уже наложенной едой), обработка помещения дезсредством после отъезда гостей и так далее. В отеле Rixos даже в номерах стоят тепловые камеры. Если у кого поднимается температура, то работники отеля сразу это видят", — сказала Юля.

В каждом отеле по "Паспорту здоровья", как рассказала Юля, выделяют несколько комнат на ковидных, то есть если у человека легкая форма заболевания, то он в этой комнате проводит весь свой отпуск.

Маска на локте — новая мода?

В крупных городах, таких как Измир, Стамбул, по словам Юли, давно введен масочный режим и в помещениях, и на улице. В Анталии долго не было масочного режима на улице, но в сентябре и там его ввели.

"На практике на улице далеко не все ходят в масках. И полицейские за это не штрафуют, а просто говорят, где можно купить маску или даже раздают СИЗы. То есть для них главное, чтобы люди надели эти маски, — сказала Юлия. — В Кемере ни разу никого не заставили надеть маску, но в магазины вообще не пускают без масок. Даже могут в грубой форме сказать об этом. Интересно, что в Самаре маску просят надеть только на кассе. Ничего, что человек весь магазин уже обошел без маски?"

В крупных городах Турции, по словам Юлии, туристы маски на улице тоже носят, а вот в остальных — нет. В Кемере на улице все носят маски на локте.

Кроме того, сейчас в Турции введен HES-код. Его можно получить только с турецкого номера телефона или через приложение. "Без него вы не можете передвигаться между городами, зайти в банк, на почту… никуда зайти не можете. Он подтверждает, что вы не болеете коронавирусом, а точнее то, что вы не обращались с этим в больницу, — рассказала Юлия. — Получить этот код не так-то просто для туриста, потому что необходимо отправить sms со своими данными именно с турецкого номера телефона. В ответ приходит десятизначный код (7 цифр и 3 буквы). При входе, например, в банк, вы показываете этот код. Его вводят в свою программу, проверяют и впускают вас в здание".

С антисептиками в Турции тоже, по словам Юли, проблем нет. "В Турции в каждом кафе на столе стоит антисептик. В Самаре я была в нескольких кафе, но антисептика нигде не встретила", — пожаловалась Юля. Она отметила и одно сходство в выполнении правил безопасности: все сотрудники кафе и в России, и в Турции работают в масках.

Также в Турции запрещены кальяны и живая музыка после 12 ночи: караоке, клубы не работают вообще. "За этот год в Кемере не было ни одной дискотеки. И ни один клуб в Кемере не открылся, — сказала Юля. — В крупных городах работающие клубы можно найти, но было и такое, что во время концерта заходила полиция и просила людей разойтись".

На детские образовательные учреждения ограничения тоже распространились. "Школы в Турции работают только два дня в неделю, остальные дни — дистанционное обучение. А в сад из-за пандемии не пускают с любыми, минимальными проявлениями болезни", — пояснила Юлия.

Больные есть

"Среди моих знакомых в Самаре вроде бы ни у кого коронавирус не был подтвержден, а вот в Турции ситуация иная, — говорит Юлия. — У моего друга заболела сестра, у нее мама болела в легкой форме, хотя у нее много хронических заболеваний. Был только кашель и температура. У друга умер кузен, который работал в аэропорту. Он лежал под ИВЛ долгое время, и в итоге сердце остановилось. Все они живут в городе Шанлыурфа, там наибольшее число болеющих среди других городов в Турции. В Кемере у меня нет знакомых, которые заболели. Но слухи разные ходят".

А совсем недавно в Турции ввели комендантский час, рассказала Юлия. "Нельзя выходить из дома в выходные кроме с 10 до 20 часов (то есть ночью). Кино в этом году больше работать не будет. Рестораны теперь работают только навынос. Спортивные площадки (для непрофессионалов) закрываются. Спортивные мероприятия проходят без зрителей. Во всех школах до конца года только онлайн-обучение", — пояснила она.

Несколько дней назад, как сказала Юля, в Кемере закрыли кафе у моря на две недели: "Весь персонал этого заведения сдал тест на Covid-19. У двух оказался положительный результат, поэтому его сразу же закрыли, оно не работает даже навынос".