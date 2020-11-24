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Здравоохранение Общество

В Самаре ковид-госпиталь откроется на базе психбольницы

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная клиническая психиатрическая больница начнет принимать на госпитализацию пациентов с коронавирусом. Соответствующий приказ регионального минздрава от 19 ноября опубликован на сайте ведомства.

Фото: twitter.com/samregion_press

Согласно документу, ковид-госпиталь на 110 коек в психбольнице начнет работать с 16 декабря. Здесь планируется подготовить 54 койки без обеспечения кислородом, 51 - с кислородом, но без ИВЛ, три -  с ИВЛ, две - реанимационных.

По данным Волга Ньюс, речь идет о новом модульном корпусе больницы, строительство которого началось летом этого года. Изначально он предназначался для лечения пациентов учреждения, у которых, помимо профильного заболевания, выявлен туберкулез.

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