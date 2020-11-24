В Самаре ковид-госпиталь откроется на базе психбольницы

Самарская областная клиническая психиатрическая больница начнет принимать на госпитализацию пациентов с коронавирусом. Соответствующий приказ регионального минздрава от 19 ноября опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, ковид-госпиталь на 110 коек в психбольнице начнет работать с 16 декабря. Здесь планируется подготовить 54 койки без обеспечения кислородом, 51 - с кислородом, но без ИВЛ, три - с ИВЛ, две - реанимационных.

По данным Волга Ньюс, речь идет о новом модульном корпусе больницы, строительство которого началось летом этого года. Изначально он предназначался для лечения пациентов учреждения, у которых, помимо профильного заболевания, выявлен туберкулез.