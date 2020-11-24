Продлена регистрация на участие в фестивале кино и интернет-контента "Герои большой страны"

Регистрация участников фестиваля "Герои большой страны" продлена до 1 февраля 2021 года. Шорт-лист будет объявлен 1 марта.

Федеральный фестиваль кино и интернет-контента "Герои большой страны" проводится впервые в Год памяти и воинской славы, в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, и включает в себя основной, профессиональный и сценарный конкурс, а также фестивальный показ кинопроектов.

В онлайн-формате любой участник сможет не только следить за всей активностью, которую будет инициировать фестивальная команда вплоть до подведения итогов фестиваля, но и виртуально "побывать" на красной дорожке и стать участником фестивальных мероприятий.

На сегодняшний день на фестиваль подано 324 работы разных жанров и форматов. Среди них - 73 игровых, включая короткометражные, и 159 документальных фильмов, 61 Интернет-проектов и ТВ-программ, а также 31 заявка на сценарный конкурс (питчинг) "Богатыри".

Среди тех, кто уже подал заявки, - киноконцерн "Мосфильм", "Первый канал", телеканал "Россия-1", киностудия "КИТ" (Медиа-холдинг "Газпром-медиа"), киностудия Росгвардии, телестудия Роскосмоса, Следственный комитет России, киностудия "Военфильм", корпорация "Русская Фильм Группа", группа компаний Star Media, "Продюсерская компания Александра Литвинова" и другие.

В основной конкурсной программе принимаются игровые и документальные фильмы, сериалы, телепрограммы и интернет-проекты. Всего предусмотрены четыре номинации: "Герои Вооруженных Сил", "Герои в погонах", "Герои среди нас", "Герои Труда. Для страны и близких". Главное требование - все заявленные проекты должны раскрывать тему героизма или создавать образ современного героя, на который может равняться молодежь. По итогам основного конкурса будет выбран и награжден проект в специальной номинации губернатора Свердловской области "Стальной характер".

Профессиональный конкурс проводится по следующим номинациям: "Сценарий", "Режиссура", "Операторская работа", "Актерская работа", а также в трех жанровых номинациях: "Лучший игровой фильм или сериал", "Лучший документальный фильм", "Лучшая ТВ-программа или Интернет-проект".

Победители выбираются среди создателей проектов основной конкурсной программы. В молодежном конкурсе награду получит создатель проекта конкурсной программы фестиваля не старше 35 лет.

В сценарном конкурсе "Богатыри" могут участвовать проекты будущих детских фильмов и анимации для детской и семейной аудитории в рамках тематики фестиваля. Конкурс представляет собой питчинг проектов.

Главный приз - "Большая золотая звезда" - будет вручен лучшему проекту фестиваля. Также победителей конкурсной программы наградят средними и малыми звездами и денежными грантами. Всего по итогам вручат 16 больших и малых золотых звезд.

Подать заявку на участие в фестивале могут создатели и правообладатели фильмов и контента: физические лица, киностудии, телеканалы, творческие объединения или другие учреждения, зарегистрированные на территории РФ по ссылке на официальном сайте фестиваля: https://heroesfestival.ru фестиваль-герои.рф. Участие в конкурсе бесплатное.

Онлайн-трансляция пройдет в официальных аккаунтах фестиваля в ВКонтакте, в Facebook и на YouTube (https://vk.com/heroesfestival, https://www.facebook.com/heroesfestival21).

Церемония награждения пройдет в марте 2021 года в городе-организаторе Екатеринбурге.