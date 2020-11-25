Регион закупит еще 400 передвижных кислородных концентраторов

Самарская область планирует закупить еще 400 кислородных концентраторов, сообщил глава министерства здравоохранения Самарской области Армен Бенян в ходе прямого эфира в Instagram.

По словам министра, когда в регионе начинали готовить стационарные кислородные койки для больных ковид, их насчитывалось порядка 1 тысячи. Сегодня этот показатель составляет более 4,3 тысячи. Внутри госпиталей проведено 22 тыс. м кислородных магистралей. Кроме того, есть мобильные кислородные концентраторы, которые при необходимости могут передаваться с этажа на этаж. Во всех учреждениях стационарного типа их более 500 и еще около 400 концентраторов планируется к закупке в резерв.

Кислородом больницы региона обеспечивает КуйбышевАзот. На сегодняшний день имеется его месячный запас. "Если даже произойдет сбой на производстве, у нас есть целый месяц, чтобы его устранить, а все пациенты, которые нуждаются, будут обеспечены кислородом", - заверил глава ведомства.