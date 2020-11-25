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Здравоохранение Общество

Где, как и за сколько можно пройти КТ в Самаре

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за роста заболеваемости коронавирусом одним из самых востребованных медицинских исследований стала компьютерная томография, эффективно выявляющая изменения в тканях легких. Ажиотажный спрос на эту услугу приводит к образованию очередей и многочисленным жалобам пациентов. Как в Самаре организован прием пациентов на КТ - в материале нашего корреспондента.

Фото: pikrepo.com

В ходе процесса сбора информации были сделаны звонки в крупнейшие медицинские центры областной столицы, которые имеют в диагностическом арсенале аппараты для проведения КТ. Были расставлены следующие акценты:
- время ожидания ответа оператора;
- возможность записаться на процедуру по ОМС;
- возможность пройти процедуру платно;
- возможность приема пациента с признаками ОРВИ (температура, кашель);
- сроки и способы получения результатов.

Стоит отметить, что процедура не требует особой подготовки, поэтому уточнений у администраторов по этому поводу ни в одной из клиник озвучено не было.

Также обращаем внимание, что все исследования и анализы на определение СOVID-19 относятся к социально значимым исследованиям, а это значит, что прием без паспорта невозможен. Помните об этом, планируя свой визит, даже если администратор клиники в ходе телефонной беседы вас об этом не предупредил.

"Медицинский лучевой центр" /МЛЦ/

В Самаре три клиники "МЛЦ". Пройти КТ можно в отделениях на ул. Медицинской и Базарной.

Возможность пройти КТ за свой счет: на следующий день с момента обращения по телефону, по предварительной записи.

Стоимость: 5350 рублей.

ОМС: на ул. Базарной все места расписаны до февраля 2021 года. Предложили обратиться дополнительно ближе к декабрю, отмечая возможность появления дополнительных квот для ОМС.

Возможность обращения с симптоматикой ОРВИ: да.

Получение результата: сразу после окончания процедуры, расшифровка занимает 30-40 минут. Выслать результат на почту не предложили.

Общее впечатление: Время ожидания ответа по телефону менее пяти минут. Доброжелательный администратор, заинтересованный в том, чтобы помочь клиенту, даже при обращении по ОМС.

Клиники медицинского университета "РЕАВИЗ"

У клиники единый многоканальный телефон. Срок ожидания ответа оператора - менее минуты.

Возможность пройти КТ за свой счет: клиника принимает на процедуру с 19:00 до 6:00 по понедельникам, средам и субботам. Предварительная запись не требуется, живая очередь, но лучше сделать звонок и уточнить обстановку. Обязательно требуют паспорт или просят предоставить паспортные данные по телефону, для этого называют мобильный телефон, на который можно скинуть паспортные данные и уточнить желаемое время своего визита.

Стоимость: 6500 рублей. Оплата в вечерне-ночное время только картой.

ОМС: нет.

Возможность обращения с симптоматикой ОРВИ: да.

Получение результата: сразу после окончания процедуры возможно забрать диск исследования. Расшифровку обещают прислать на следующий день после 12:00 по электронной почте.

Общее впечатление: предоставляется детальная, подробная информация о нюансах работы центра в ночное время.

"Лечебно-диагностический центр Медицинского института биологических систем" (МИБС)

Так же, как и МЛЦ, имеет несколько адресов в Самаре, но КТ делают только на ул. Мяги.

Возможность пройти КТ за свой счет: ноябрь весь расписан, но предложили прийти в порядке живой очереди с 15:00 до 21:00. В это время привозят пациентов "по скорой", и нередко случается "окошко", в которое возможно принять пациента без предварительной записи.

Стоимость: 3800 рублей.

ОМС: февраль 2021 года.

Возможность обращения с симптоматикой ОРВИ: да.

Получение результата: сразу после окончания процедуры, расшифровка занимает 30-40 минут. Выслать на почту результат не предложили.

Общее впечатление: время ожидания ответа по телефону менее пяти минут. Грамотный администратор, предлагающий варианты, удобные для пациента.

Клиническая больница "РЖД-Медицина"

Возможность пройти КТ за свой счет: через 20 дней с момента обращения по телефону, по предварительной записи.

Стоимость: 4750 рублей.

ОМС: только при поступлении по "скорой".

Возможность обращения с симптоматикой ОРВИ (температура): нет.

Получение результата: администратор ответила, что все детали уточняются при личном обращении.

Общее впечатление: Время ожидания ответа по телефону - менее пяти минут. Не предоставляется  исчерпывающая информация о получении результатов, на фоне других медицинских центров учреждение выглядит менее клиентоориентированным.

Медицинская компания "ИДК"

Компания ИДК проводит КТ в своем клиническом госпитале на Волжском шоссе.

Возможность пройти КТ за свой счет: в ночное время, в порядке живой очереди, ежедневно.

Стоимость: 6500 рублей.

ОМС: нет.

Возможность обращения с симптоматикой ОРВИ (температура): да. Практически единственная компания, которая сразу предупредила, что госпиталь работает в "красной зоне", что предполагает присутствие в одном помещении людей с симптомами новой коронавирусной инфекции.

Получение результата: время ожидания расшифровки результата - примерно час. Но есть возможность получить расшифровку на почту, а диск с исследованием забрать сразу.

Общее впечатление: время ожидания ответа по телефону - менее пяти минут, звучит автоответчик, уточняющий позицию в очереди. Клиентоориентированы, предупредили о "красной зоне".

Клиника "Альфа-Центр Здоровья"

Возможность пройти КТ за свой счет: через неделю с момента телефонного обращения.

Стоимость: 4600 рублей.

ОМС: нет.

Возможность обращения с симптоматикой ОРВИ (температура): нет.

Получение результата: время ожидания расшифровки результата - примерно час. Но есть возможность получить расшифровку на почту, а диск с исследованием забрать сразу. Предложили платную консультацию терапевта по результатам обследования.

Общее впечатление: время ожидания ответа по телефону - менее пяти минут, предлагают дополнительные медицинские услуги.

Самарский диагностический центр

Диагностический центр не проводит исследование для пациентов в острой фазе. На прием возможно попасть только по направлению лечащего врача и только после того, как вы выздоровели.

Общее впечатление: время ожидания ответа по телефону - чуть более пяти минут. Несмотря на отсутствие платных услуг и возможности пройти обследование при острой фазе заболевания, порекомендовали обратиться в другие медицинские центры.

Городская клиническая больница имени Н.И.Пирогова

Возможность пройти КТ за свой счет: на третий день с момента телефонного обращения.

Стоимость: 4500 рублей.

ОМС: также на третий день с момента обращения по телефону по предварительной записи.

Возможность обращения с симптоматикой ОРВИ (температура): да.

Получение результата: время ожидания расшифровки результата - примерно час. Отправку результата на почту не предложили.

Общее впечатление: требуется время, чтобы дозвониться даже вечером. Детально объясняют, куда (в какой корпус) необходимо обращаться, а также обращают внимание, что больница работает в "красной зоне".

Дополнительно была предпринята попытка обратиться на "горячую линию" министерства здравоохранения Самарской области по вопросам организации медицинской помощи 8 800 30 22 163 с целью уточнить, куда можно обратиться, чтобы пройти КТ по ОМС, не обзванивая при этом все клиники. После 15-минутного ожидания звонок был сброшен.

Стоит отметить, что в социальных сетях (Инстаграм) ответ от хелп-центра министерства здравоохранения поступает достаточно оперативно, примерно в течение 5-10 минут. На наш запрос поступил уточняющий вопрос о месте прописки и прикрепления полиса ОМС. Дальше мы беспокоить не стали, так как действовали только по легенде, не имея реального обращения, но, судя по реакции, было бы предложено обратиться в одно из медучреждений в зависимости от района проживания.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) уступает КТ при диагностике пневмонии. МРТ лучше выявляет опухоли и структурные изменения органов грудной клетки, а КТ - мягкие ткани, в которых протекает воспалительный процесс. Более чем у 50% больных с симптомами коронавируса в первые три дня на КТ легких не обнаруживается характерных признаков. Поэтому при стабильном состоянии исследование лучше пройти на пятый-седьмой день болезни.

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