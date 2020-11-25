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Экономика и бизнес

Суд обязал Алексея Захарова выплатить "СМАРТСу" более 200 млн рублей

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары обязал бенефициара автохолдинга "Арго" (более 20 лет компания являлась дилером Hyundai) Алексея Захарова и его мать выплатить более 200 млн руб. АО "СМАРТС".

Из материалов дела следует, что 23 сентября 2016 г. между СМАРТСом и ЗАО "Автосалон Арго" был заключен договор займа. Захаровы стали поручителями по этому договору. При этом поручительство Захаровой было ограничено лимитом 120 млн рублей.

Изначальный срок возврата займа - 30 сентября 2026 г., а плата за пользование деньгами составляла 14,20% годовых. Всего СМАРТС передал заемщику более 141 млн рублей.

Однако с обслуживанием кредита возникли проблемы, и к 1 августа 2019 г. просроченная задолженность превысила 23 млн рублей. Из-за этого "СМАРТС" расторг договоры и потребовал в течение 30 дней вернуть все деньги, чего, конечно же, не произошло.

17 февраля 2020 г. Арбитражный суд Самарской области признал ЗАО "Автосалон Арго" банкротом по упрощенной процедуре.

После этого СМАРТС через суд требовал долги с Захаровых. Ответчики на заседания не явились, дело рассматривали заочно.

В итоге суд постановил взыскать с обоих Захаровых солидарно 120 млн руб., а с Алексея Захарова - оставшуюся часть основного долга - более 21,2 млн руб. и проценты за пользование чужими средствами за период с 10 октября 2019 г. по 25 июня 2020 г. - более 61 млн рублей.

СМАРТС также выступает кредитором в процессе банкротства ЗАО "Автосалон Арго", а в сентябре заявил о намерении инициировать процедуру личного банкротства Захарова.

Отметим, что в прошлом году кандидатура Алексея Захарова рассматривалась на должность регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, однако готовившееся назначение встретило сопротивление ряда представителей бизнеса и в итоге так и не состоялось.

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