Драка подростков в Самаре привела к уголовному делу

В Самаре возбудили уголовное дело из-за драки подростков. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 5 апреля подозреваемые на стадионе в Железнодорожном районе после словесного конфликта избили молодых людей 16 и 15 лет.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы