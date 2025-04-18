Более 70 тыс. юношей и девушек в Самарской области стали участниками "Зарницы 2.0"

В Самарской области организаторами игры выступают Региональное отделение "ЮНАРМИЯ" Самарской области совместно с региональным отделением "Движения Первых" при поддержке министерства образования и министерства молодежной политики Самарской области.
В прошлом году участие в игре от региона приняли более 30 тыс. человек в возрасте от семи до 17 лет, а также наставники старше 18 лет.
В этом году участниками игры уже смогли стать более 70 тыс. человек. А отряды созданы в более чем 800 образовательных организациях Самарской области. В 2025 г. игра организована в несколько этапов. На данный момент уже завершились испытания отборочного и муниципального этапов. С 1 по 30 апреля проходит зональный этап. А в мае участники встретятся на очном региональном событии в Молодежном центре "Лесная сказка".
"В этом году "Зарница 2.0" стала самой масштабной военно-патриотической игрой в России. Она объединила более 3 миллионов школьников и студентов СПО. Это позволило нам охватить все муниципалитеты страны и создать условия для системного развития проекта на уровне первичных отделений. Впереди региональный этап. Его участниками станут более 50 тысяч ребят", - подчеркнул Герой России, участник президентской программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
"Зарница 2.0" - масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект "Движения Первых". Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 до 21 года из всех регионов России. Цель проекта - совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, ее научному и культурному потенциалу.
"Зарница 2.0" стала настоящим прорывом в патриотическом воспитании. На базе советской игры был создан уникальный проект, который привлекает молодежь по всей стране и дает возможность участникам развить тактическое мышление, навыки командной работы и использования современного снаряжения. "Зарница 2.0" сформировала сообщество, где ребята могут обмениваться опытом, тренироваться и разрабатывать собственное снаряжение.
Наставниками и экспертами на всех этапах проекта выступают, в том числе участники специальной военной операции. Они помогают участникам освоить нужные навыки и делятся своим опытом. Для подростков это возможность пообщаться с настоящими героями и вдохновиться их примером. А для ветеранов участие в проекте - это способ вернуться к активной жизни и передать молодому поколению ценные знания.
"Очень ценно и полезно в "Зарнице 2.0" взаимодействие ребят разных возрастов с наставниками, инструкторами и участниками СВО. Такое общение я лично считаю бесценным. Помимо получения практических навыков по обращению с оружием, оказания первой помощи и освоения тактической медицины, правильных действий в экстренных ситуациях и многого другого, очень важно, что ребята получают от наставников поддержку, ценные напутствия и советы, помогают принимать правильные решения. Юнармейцы по всей стране активно участвуют в "Зарнице 2.0", и мы стараемся сопровождать их на всех этапах, направлять и отвечать на все вопросы, связанные с прохождением этапов", - сообщил Герой России, начальник Главного штаба движения "ЮНАРМИЯ", участник президентской программы "Время героев", заместитель председателя правления "Движения Первых" Владислав Головин.
"Игра "Зарница" вовлекает миллионы мальчишек и девчонок, объединяя любящих Россию молодых людей и готовых участвовать в развитии страны. Это возможность для наших ребят (в том числе курсантов Центра "ВОИН") получить новые знания и опыт. А сама атмосфера на играх позволяет им ощутить чувство локтя, сплотиться и выработать настоящий командный дух, раскрыть свой потенциал. Она учит ответственности, взаимопомощи и лидерству. Наши инструкторы также активно участвуют в "Зарнице", они становятся настоящими наставниками, помогают добиваются высоких результатов и достигать побед", - отметил заместитель председателя правления Центра "ВОИН", Герой России, участник программы "Время героев" Андраник Гаспарян.
Региональный этап военно-патриотической игры продлится до 31 мая. Для участников средней и старшей возрастных категорий предусмотрены отрядные состязания, а также испытания по условно-военным специальностям: военизированная эстафета, общевойсковая грамотность, строевая подготовка, основы российской государственности и военной истории, тактическая медицина, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций, тактическая подготовка, состязания по условно-военным специальностям. Участники выступят в роли командиров отрядов, операторов БПЛА, штурмовиков, политруков, военкоров, инженеров-саперов и медиков. Важной частью соревнований служит тактическая игра на местности, разработанная с учетом современных вызовов. Для младшей возрастной категории предусмотрены состязания по строевой подготовке, оказанию первой помощи, знанию истории Отечества, а также викторина "Герои в форме", спортивная игра "Снайпер", конкурс "Приветствие отряда" и тактическая игра. Во всех регионах в ходе этапа используются радиоуправляемые модели БПЛА на специально оборудованных площадках.
Тех, кто успешно пройдет региональный этап, ждет следующий - окружной. Они пройдут с 3 июня. Для старшей возрастной категории они пройдут в формате окружных сборов. Финал игры запланирован на сентябрь 2025 года.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???