Более 70 тыс. юношей и девушек в Самарской области стали участниками "Зарницы 2.0"

В Самарской области организаторами игры выступают Региональное отделение "ЮНАРМИЯ" Самарской области совместно с региональным отделением "Движения Первых" при поддержке министерства образования и министерства молодежной политики Самарской области.

В прошлом году участие в игре от региона приняли более 30 тыс. человек в возрасте от семи до 17 лет, а также наставники старше 18 лет.

В этом году участниками игры уже смогли стать более 70 тыс. человек. А отряды созданы в более чем 800 образовательных организациях Самарской области. В 2025 г. игра организована в несколько этапов. На данный момент уже завершились испытания отборочного и муниципального этапов. С 1 по 30 апреля проходит зональный этап. А в мае участники встретятся на очном региональном событии в Молодежном центре "Лесная сказка".

"В этом году "Зарница 2.0" стала самой масштабной военно-патриотической игрой в России. Она объединила более 3 миллионов школьников и студентов СПО. Это позволило нам охватить все муниципалитеты страны и создать условия для системного развития проекта на уровне первичных отделений. Впереди региональный этап. Его участниками станут более 50 тысяч ребят", - подчеркнул Герой России, участник президентской программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

"Зарница 2.0" - масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект "Движения Первых". Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 до 21 года из всех регионов России. Цель проекта - совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, ее научному и культурному потенциалу.

"Зарница 2.0" стала настоящим прорывом в патриотическом воспитании. На базе советской игры был создан уникальный проект, который привлекает молодежь по всей стране и дает возможность участникам развить тактическое мышление, навыки командной работы и использования современного снаряжения. "Зарница 2.0" сформировала сообщество, где ребята могут обмениваться опытом, тренироваться и разрабатывать собственное снаряжение.

Наставниками и экспертами на всех этапах проекта выступают, в том числе участники специальной военной операции. Они помогают участникам освоить нужные навыки и делятся своим опытом. Для подростков это возможность пообщаться с настоящими героями и вдохновиться их примером. А для ветеранов участие в проекте - это способ вернуться к активной жизни и передать молодому поколению ценные знания.

"Очень ценно и полезно в "Зарнице 2.0" взаимодействие ребят разных возрастов с наставниками, инструкторами и участниками СВО. Такое общение я лично считаю бесценным. Помимо получения практических навыков по обращению с оружием, оказания первой помощи и освоения тактической медицины, правильных действий в экстренных ситуациях и многого другого, очень важно, что ребята получают от наставников поддержку, ценные напутствия и советы, помогают принимать правильные решения. Юнармейцы по всей стране активно участвуют в "Зарнице 2.0", и мы стараемся сопровождать их на всех этапах, направлять и отвечать на все вопросы, связанные с прохождением этапов", - сообщил Герой России, начальник Главного штаба движения "ЮНАРМИЯ", участник президентской программы "Время героев", заместитель председателя правления "Движения Первых" Владислав Головин.

"Игра "Зарница" вовлекает миллионы мальчишек и девчонок, объединяя любящих Россию молодых людей и готовых участвовать в развитии страны. Это возможность для наших ребят (в том числе курсантов Центра "ВОИН") получить новые знания и опыт. А сама атмосфера на играх позволяет им ощутить чувство локтя, сплотиться и выработать настоящий командный дух, раскрыть свой потенциал. Она учит ответственности, взаимопомощи и лидерству. Наши инструкторы также активно участвуют в "Зарнице", они становятся настоящими наставниками, помогают добиваются высоких результатов и достигать побед", - отметил заместитель председателя правления Центра "ВОИН", Герой России, участник программы "Время героев" Андраник Гаспарян.

Региональный этап военно-патриотической игры продлится до 31 мая. Для участников средней и старшей возрастных категорий предусмотрены отрядные состязания, а также испытания по условно-военным специальностям: военизированная эстафета, общевойсковая грамотность, строевая подготовка, основы российской государственности и военной истории, тактическая медицина, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций, тактическая подготовка, состязания по условно-военным специальностям. Участники выступят в роли командиров отрядов, операторов БПЛА, штурмовиков, политруков, военкоров, инженеров-саперов и медиков. Важной частью соревнований служит тактическая игра на местности, разработанная с учетом современных вызовов. Для младшей возрастной категории предусмотрены состязания по строевой подготовке, оказанию первой помощи, знанию истории Отечества, а также викторина "Герои в форме", спортивная игра "Снайпер", конкурс "Приветствие отряда" и тактическая игра. Во всех регионах в ходе этапа используются радиоуправляемые модели БПЛА на специально оборудованных площадках.

Тех, кто успешно пройдет региональный этап, ждет следующий - окружной. Они пройдут с 3 июня. Для старшей возрастной категории они пройдут в формате окружных сборов. Финал игры запланирован на сентябрь 2025 года.