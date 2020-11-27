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Хоккей Спорт

"Лада" по буллитам обыграла ЦСК ВВС

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 ноября, в очередном матче ВХЛ – Кубок Шелкового пути встретились "Лада" и ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала Егор Алешин открыл счет, а затем Владимир Журавлев сравнял его.

Во втором периоде Михаил Абрамов и Артем Артемов забросили две шайбы в ворота "летчиков", создав задел в для "Лады" (1:3).

Но в третьем периоде самарцы смогли отыграться, дважды реализовав большинство — 3:3.

Овертайм расклад сил не изменил (хотя тольяттинцы две с половиной минуты провели в меньшинстве), а в серии буллитов тольяттинцы реализовали все четыре своих броска против одного у ЦСК ВВС.

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