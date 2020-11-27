Дмитрий Богданов принял участие в открытии первого суперстора "Магнита" в Самаре

В пятницу, 27 ноября, в Самаре состоялось торжественное открытие суперстора федеральной торговой сети "Магнит". Он стал первым за пределами Краснодарского края (родины ритейлера) и третьим в стране гипермаркетом нового формата.

В церемонии приняли участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов, а также директор по управлению розничной сетью ПАО "Магнит" Руслан Исмаилов.

"В Самарской области "Магнит" работает более 17 лет. Сейчас деятельность компании ведется в нескольких форматах: магазины у дома, супермаркеты, непродовольственные магазины, аптеки. Суперстор - это современный формат торговли, с новыми услугами, сервисами и интересным, тематическим оформлением, - отметил в своем приветственном слове Дмитрий Богданов. - Всего в регионе действуют 660 магазинов сети, где трудится более чем 8 тыс. человек. Это значимый инвестор для нашего региона, мы всегда будем поддерживать такие инициативы и рады развитию компании", - добавил министр.

Обновленный суперстор создан на базе существующего гипермаркета "Магнит Семейный" на улице Кирова, 308. Теперь это компактный городской гипермаркет с оптимизированным пространством, более эффективным использованием площадей и дополнительными услугами. Главная "фишка" обновленного суперстора - космический дизайн, который символизирует Самару космическую, один из центров ракетостроения России.

От остальных гипермаркетов сети суперсторы отличает пересмотренное зонирование, увеличенный ассортимент - общее количество товаров теперь достигает 20 тысяч. При этом категории "фреш" и "ультрафреш" составляют около 20%. За свежесть овощей и фруктов отвечает умная туманообразующая система - технология позволяет сохранить свежесть, предотвращает обезвоживание и сохраняет все полезные свойства продукции.

В суперсторе представлена продукция почти 70 местных производителей. Здесь работает собственная кулинария, есть отдел готовых блюд на вынос. В магазине работают 24 кассы, из них восемь - самообслуживания. Обновленный суперстор переведен на круглосуточный режим работы. Качественное обслуживание покупателей обеспечивают более чем 120 сотрудников, работающие в несколько смен.

"Самара и космос - неразделимые понятия. Мы решили отдать должное космическим достижениям города, подарив его жителям этот тематический суперстор. Редизайн магазина был направлен на то, чтобы сделать его более цифровым, интерактивным, атмосферным и запоминающимся для покупателей. Мы также расширили ассортимент, расставили новые акценты и детально проработали все категории. Уверен, "космический" суперстор не оставит никого равнодушным", - подчеркнул Руслан Исмаилов.