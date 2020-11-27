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Экономика и бизнес

Маркетплейс рекламы на радио GETRADIO запустил акцию поддержки малого и среднего бизнеса

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бизнес-инструмент поможет региональным предпринимателям привлечь клиентов и наладить удаленную работу в сложный период.

С 16 ноября 2020 года до 10 января 2021 года предприниматели могут получить бонус 20 тысяч рублей на размещение рекламы на радио через сервис get-radio.ru и воспользоваться инструментами для удалённого размещения рекламы с бесплатным доступом.

Кроме того, новые рекламодатели могут получить помощь в бесплатной настройке рекламной кампании от специалистов GETRADIO.

Одним из первых партнёров сервиса стала Группа Компаний "Выбери Радио".*

Чтобы стать участником программы поддержки необходимо зарегистрироваться в сервисе get-radio.ru. Если рекламодатель соответствует условиям программы, он получит купон для получения скидки. С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке get-radio.ru.

*Группа Компаний "Выбери Радио" — крупнейший региональный радиохолдинг страны. В актив компании входит 95 радиостанций в восемнадцати городах России.

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