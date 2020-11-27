В "Новом пространстве" откроется итоговая выставка Николая Кулебакина

В четверг, 3 декабря, в 18:00, в галерее "Новое пространство" СОУНБ откроется итоговая выставка живописных работ Николая Кулебакина "Путник". Куратором выступает сын художника — Денис Кулебакин.

Выставка "Путник" познакомит зрителей с наиболее полным собранием живописных работ художника — более 60 полотен, включая неизвестные, которые ранее нигде не выставлялись.

Николай Кулебакин — живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП — ЮНЕСКО. Он работал в жанре абстрактного экспрессионизма, в его картинах угадывается влияние Джексона Поллока и Марка Ротко.

Земляки знают творчество Кулебакина по монументальным работам в интерьерах Куйбышевского политехнического института (сейчас СамГТУ), отеля "Ренессанс" и здания Самарского железнодорожного вокзала.

Николай Кулебакин умер 5 ноября. Итоговая выставка станет почтением и данью памяти автору.

С экспозицией можно будет ознакомиться до 3 января 2021 года.