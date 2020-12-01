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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцам предложили быстрый и безопасный способ получения SIM-карт

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период пандемии МегаФон запустил уникальную услугу, доступную абонентам всех мобильных операторов. Жители Самары впервые могут оформить SIM–карту не выходя из дома, лишь набрав короткий номер *500. Ее доставит курьер в удобное для заказчика время.

Фото: pixabay.com

Процедура быстрая и простая — после набора нескольких символов, абонента поприветствует робот и переведет на оператора, который при необходимости расскажет о подходящем тарифе как по наполнению услуг, так и по стоимости, уточнит имя получателя, адрес и удобное время доставки SIM-карты.

Курьер бесплатно и с соблюдением всех мер безопасности доставит пакет до двери в указанное время. Оплата стоимости подключения возможна на месте как при помощи банковской карты, так и наличными.

Услуга сэкономит время на посещении салона и поиске информации о преимуществах тарифов. SIM-карту с саморегистрацией необходимо активировать. Процесс несложный и занимает не больше 10 минут. Для регистрации понадобится бесплатное приложение "Личный кабинет" МегаФона, которое можно скачать в любом из интернет–магазинов приложений. Также доступна активация через портал Госуслуги.

Кроме того, SIM-карту МегаФона с саморегистрацией также можно приобрести онлайн в интернет-магазине компании, TMall, Связном, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

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