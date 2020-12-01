Скончался главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ

Во вторник, 1 декабря, стало известно о скоропостижной кончине главного врача Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиля Нугманова.

Он родился в Куйбышеве, закончил Куйбышевский медицинский институт, интернатуру, но всю свою жизнь посвятил сельской медицине. Более 15 лет работал врачом-терапевтом, затем заведующим терапевтическим отделением Алексеевской центральной районной больницы. А с 2007 года возглавлял Кинель-Черкасскую центральную районную больницу, сообщили в минздраве.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Наиля Габдулсаматовича, коллективу больницы, где его любили и уважали сотрудники, коллеги и пациенты", — говорится в сообщении.

"Администрация ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" с прискорбием сообщает, что на 57-м году жизни скоропостижно скончался главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы, врач высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ, заслуженный работник здравоохранения Самарской области, председатель Собрания представителей Кинель-Черкасского района Наиль Галбулсаматович Нугманов. Он сумел за короткий срок вывести ее на лидирующие позиции в регионе по многим показателям. Он был требовательным руководителем и очень чутким человеком. Многим помогал в трудных жизненных ситуациях, всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем.

Наиль Галбулсаматович был грамотным и справедливым руководителем, порядочным, честным и отзывчивым человеком. Для всего коллектива ЦРБ его уход из жизни — огромная потеря.

Помним. Любим. Скорбим", — пишут коллеги.

Сегодня перед началом заседания рабочей группы по решению вопросов специальных выплат медицинским работникам участники почтили минутой молчания память Наиля Нугманова. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что это был настоящий профессионал, талантливый врач и организатор, посвятивший всего себя делу спасения людей.